Edirne\'de Binlerce Vatandaş Camilere Akın Etti

Yerel

Edirne'de Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camilerin yolunu tutan binlerce vatandaş Mimar Sinan'ın şaheseri Selimiye Camii ve Eski Camii başta olmak üzere kentteki diğer camileri doldurdu.

Edirneliler sabahın ilk ışıklarıyla beraber Ramazan Bayramı namazını kılmak için başta restorasyonu devam eden ve bir bölümü ibadete açık olan Selimiye Camii ile Eski Camii başta olmak üzere kentteki diğer camilere akın etti.

Tüm yurtta Ramazan Bayramı coşkusu yaşanırken, sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne'de Ramazan Bayramı namazı hareketliliği başladı. Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilerin yolunu tuttu.

İbadetlerini yerine getiren vatandaşlar şehirdeki camileri tüm doldurdu. Okunan hutbeyi dinleyen vatandaşlar daha sonra ellerini semaya açarak dualar etti.

Kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar bir arada iç içe sarılıp bayramlaştı.

Ramazan Bayramı namazı hutbesinde konuşan Eski Cami imam hatibi Salih Tatlı, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma dikkat çekerek, " Gazze'deki kardeşlerimiz sadece bayram sevincinden mahrum olmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünyanın gözü önünde açlık, susuzluk ve her türlü yokluk içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Anne babalar, bombalar altında can veren masum evlatlarının acısıyla feryat ediyor. Gözyaşına mahkum edilen her bir Müslüman, zalimlerin elinden kurtulacağı bayram sabahını bekliyor. Bize düşen, kardeşlerimizin acılarını el birliğiyle dindirmek ve umutlarını diri tutmak için gayret göstermektir. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer almaya, her türlü kötülükle mücadeleye devam etmektir" ifadeleri yer verdi.

"Ramazan Bayramı boyunca da tedbirlerimiz devam ediyor"

Ülke olarak çok güzel bir Ramazan ayı geçirdiklerini belirten Edirne Valisi Yunus Sezer, "Hem ülke hem de Edirne olarak çok şükür bugün huzur içerisinde Ramazan Bayramı'na ulaşmış bulunuyoruz. Bütün milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı öncelikle tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı boyunca da tedbirlerimiz devam ediyor. Milletimizin, vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için hem güvenlik birimlerimiz hem personelimiz çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.

"Sınırlarımızdan 127 bin yolcu çıkışı gerçekleşmiş"

1780 personelin görev başında olduğunu ifade eden Vali Sezer, "Malumunuz bayram tatili biraz uzun olunca bu dönemde de trafik yoğunluğu oldukça fazla oldu. Özellikle sınır şehri olmamız hasebiyle yurtdışına çıkışlarda bir yoğunluk oluştu. Tatilin başlangıcından itibaren normal günlere göre yaklaşık yüzde 125 oranında bir artış söz konusu. Yolcu çıkışlarında yine araç trafiğinde de yüzde 90 oranında, yurt dışına çıkışlarda bir artış söz konusu. Özellikle son tatil başlangıcından itibaren, sınırlarımızdan 127 bin yolcu çıkışı gerçekleşmiş. Tabi bu normal günlere göre yaklaşık 3 kat oranında bir artış. Yine araç çıkışında da 30 bin araç çıkışı var. Bu da yine yaklaşık 3 kata yakın, normal günlere göre araç trafiği söz konusu. Polisimiz, jandarmamız, güvenlik birimlerimiz ve sahil güvenliğimiz hepsi şu anda bayram tedbirleri nedeniyle özellikle görevleri başında bulunmaktalar. 1780 personelimiz ve 240 araçlı ekibimiz ilimiz genelinde trafik ve güvenlik tedbirlerini almış durumdalar" şeklinde konuştu.

"Trafik kurallarına uyalım"

Geçen yıla göre trafik kazalarında yüzde 50 azalma olduğunu aktaran Vali Sezer, "Geçen yıla göre sevindirici olan, trafik kazalarında aynı günleri kıyaslarsak yüzde 50 oranında bir azalma var. Vatandaşlarımızdan istirhamımız bayramı bayram gibi geçirelim. Trafik kurallarına uyalım. Kaza ve bizi üzücü olaylarla karşı karşıya gelmeyelim. Bunun için de bayram sonuna kadar yine almış olduğumuz trafik tedbirleri, yoğun bir şekilde devam edecek. Yine 1500 sağlık personelimiz şu anda, il genelinde vatandaşlarımıza bayram boyunca hizmet vermeye devam edecekler. Bütün milletimizin, aziz milletimizin, Edirne'mizin bayramını tebrik ediyoruz. ve az önce de bahsettiğim gibi inşallah kazasız, belasız, huzur içerisinde bir bayramı tamamlarız ve nice güzel bayramları hep beraber yaşarız" ifadelerini kullandı.

Eski Camide kılınan namazın ardından Edirne Valisi Yunus Sezer Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber vatandaşlarla bayramlaştı. - EDİRNE