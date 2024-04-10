Edirne\'de Binlerce Vatandaş Camilere Akın Etti

Edirne'de Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camilerin yolunu tutan binlerce vatandaş Mimar Sinan'ın şaheseri Selimiye Camii ve Eski Camii başta olmak üzere kentteki diğer camileri doldurdu.
Edirneliler sabahın ilk ışıklarıyla beraber Ramazan Bayramı namazını kılmak için başta restorasyonu devam eden ve bir bölümü ibadete açık olan Selimiye Camii ile Eski Camii başta olmak üzere kentteki diğer camilere akın etti.
Tüm yurtta Ramazan Bayramı coşkusu yaşanırken, sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne'de Ramazan Bayramı namazı hareketliliği başladı. Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilerin yolunu tuttu.
İbadetlerini yerine getiren vatandaşlar şehirdeki camileri tüm doldurdu. Okunan hutbeyi dinleyen vatandaşlar daha sonra ellerini semaya açarak dualar etti.
Kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar bir arada iç içe sarılıp bayramlaştı.
Ramazan Bayramı namazı hutbesinde konuşan Eski Cami imam hatibi Salih Tatlı, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma dikkat çekerek, " Gazze'deki kardeşlerimiz sadece bayram sevincinden mahrum olmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünyanın gözü önünde açlık, susuzluk ve her türlü yokluk içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Anne babalar, bombalar altında can veren masum evlatlarının acısıyla feryat ediyor. Gözyaşına mahkum edilen her bir Müslüman, zalimlerin elinden kurtulacağı bayram sabahını bekliyor. Bize düşen, kardeşlerimizin acılarını el birliğiyle dindirmek ve umutlarını diri tutmak için gayret göstermektir. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer almaya, her türlü kötülükle mücadeleye devam etmektir" ifadeleri yer verdi.
"Ramazan Bayramı boyunca da tedbirlerimiz devam ediyor"
Ülke olarak çok güzel bir Ramazan ayı geçirdiklerini belirten Edirne Valisi Yunus Sezer, "Hem ülke hem de Edirne olarak çok şükür bugün huzur içerisinde Ramazan Bayramı'na ulaşmış bulunuyoruz. Bütün milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı öncelikle tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı boyunca da tedbirlerimiz devam ediyor. Milletimizin, vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için hem güvenlik birimlerimiz hem personelimiz çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.
"Sınırlarımızdan 127 bin yolcu çıkışı gerçekleşmiş"
1780 personelin görev başında olduğunu ifade eden Vali Sezer, "Malumunuz bayram tatili biraz uzun olunca bu dönemde de trafik yoğunluğu oldukça fazla oldu. Özellikle sınır şehri olmamız hasebiyle yurtdışına çıkışlarda bir yoğunluk oluştu. Tatilin başlangıcından itibaren normal günlere göre yaklaşık yüzde 125 oranında bir artış söz konusu. Yolcu çıkışlarında yine araç trafiğinde de yüzde 90 oranında, yurt dışına çıkışlarda bir artış söz konusu. Özellikle son tatil başlangıcından itibaren, sınırlarımızdan 127 bin yolcu çıkışı gerçekleşmiş. Tabi bu normal günlere göre yaklaşık 3 kat oranında bir artış. Yine araç çıkışında da 30 bin araç çıkışı var. Bu da yine yaklaşık 3 kata yakın, normal günlere göre araç trafiği söz konusu. Polisimiz, jandarmamız, güvenlik birimlerimiz ve sahil güvenliğimiz hepsi şu anda bayram tedbirleri nedeniyle özellikle görevleri başında bulunmaktalar. 1780 personelimiz ve 240 araçlı ekibimiz ilimiz genelinde trafik ve güvenlik tedbirlerini almış durumdalar" şeklinde konuştu.
"Trafik kurallarına uyalım"
Geçen yıla göre trafik kazalarında yüzde 50 azalma olduğunu aktaran Vali Sezer, "Geçen yıla göre sevindirici olan, trafik kazalarında aynı günleri kıyaslarsak yüzde 50 oranında bir azalma var. Vatandaşlarımızdan istirhamımız bayramı bayram gibi geçirelim. Trafik kurallarına uyalım. Kaza ve bizi üzücü olaylarla karşı karşıya gelmeyelim. Bunun için de bayram sonuna kadar yine almış olduğumuz trafik tedbirleri, yoğun bir şekilde devam edecek. Yine 1500 sağlık personelimiz şu anda, il genelinde vatandaşlarımıza bayram boyunca hizmet vermeye devam edecekler. Bütün milletimizin, aziz milletimizin, Edirne'mizin bayramını tebrik ediyoruz. ve az önce de bahsettiğim gibi inşallah kazasız, belasız, huzur içerisinde bir bayramı tamamlarız ve nice güzel bayramları hep beraber yaşarız" ifadelerini kullandı.
Eski Camide kılınan namazın ardından Edirne Valisi Yunus Sezer Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber vatandaşlarla bayramlaştı. - EDİRNE
Son Dakika › Yerel › Edirne'de Binlerce Vatandaş Camilere Akın Etti - Son Dakika
Hakkari'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy verme işlemi başladı. 39 bin 702 seçmen, il merkezinde 183 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.
Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve muhtar ile ihtiyar heyetinin seçileceği yerel yönetimler ve mahalli idareler seçimleri için Düzce'de oy verme işlemi başladı. Düzce'de 408 seçim bölgesinde kurulan bin 65 sandıkta toplam 299 bin 196 seçmen oy kullanacak.
Erzincan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. 174 bin 786 seçmenin bulunduğu Erzincan'da vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek ve oylar İl Seçim Kuruluna teslim edilecek.
Depremin etkisiyle yıkıma uğrayan Hatay'da, 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy kullanacak. Depremzede vatandaşlar, 3 bin 424 sandıkta oylarını kullanırken, yıkılan noktalarda kurulan 96 konteyner seçim alanında da oy kullanıyorlar. Antakya ilçesinde bulunan 66 konteyner seçim alanından biri olan Cebrail Mahallesi'nde Beyhan Gencer İlkokulu bahçesinde vatandaşlar oy kullanmaya başladılar.
Samsun'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Samsun'da bulunan 1 milyon 38 bin 991 seçmen, sandık başına giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek ve oylar İl Seçim Kuruluna teslim edilecek. Seçimlerin güvenliği için toplam 4 bin 634 personel görev aldı.
Erzurum'da 516 bin 952 seçmen, yerel seçimler için sandıklarda oy kullanmaya başladı. Seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve mahalle muhtarlığı için oy kullanılacak.
Isparta'da yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandığa gitmeye başladı. Oy verme işlemi akşam saat 17.00'ye kadar sürecek.
Türkiye genelinde 61 milyondan fazla vatandaşın oy kullanacağı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, saat 08.00 itibarıyla başladı. Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği seçimlerde oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Ayrıca, 32 ilde oy kullanma işlemi bir saat erkene alındı.
İstanbul'da yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 11 milyon 314 bin 516 kişi sandık başına gidecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22 parti adayı ve 27 bağımsız aday yarışacak. İstanbul'da 33 bin 228 sandık kuruldu ve en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi, en çok seçmenin bulunduğu Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi oy kullanacak. Seçmenler sabah saatlerinde okullara gelerek oy verme işlemini gerçekleştiriyor. Polis ekipleri de okullarda güvenlik önlemi alıyor.
Türkiye'de 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. 34 siyasi partiden adayların yarıştığı seçimlerde 207 binden fazla sandıkta oy kullanılıyor. Oy verme işlemi 32 ilde saat 07.00'de başladı ve diğer illerde saat 08.00'de başlayacak. Birçok siyasi lider de oy kullanmak için okullara gitti.
Candan Erçetin, Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Kameralar, Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anları kaydetti.
İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla yerel seçimler için seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanacakları sınıfların kapılarında uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?