Edirne'de CHP Keşan İlçe Örgütü'nden toplu istifa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de CHP Keşan İlçe Örgütü'nden toplu istifa

Edirne\'de CHP Keşan İlçe Örgütü\'nden toplu istifa
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Edirne'nin CHP Keşan İlçe Yönetimi ile kadın kolları ve gençlik kolları yönetimi toplu şekilde istifa ederek YENİ Parti’ye katılacaklarını duyurdu.

(EDİRNE) - Edirne'nin CHP Keşan İlçe Yönetimi ile kadın kolları ve gençlik kolları yönetimi toplu şekilde istifa ederek YENİ Parti'ye katılacaklarını duyurdu. CHP Keşan İlçe Başkanlığı'ndan istifa eden Anıl Çakır, "Bu ayrılık, zamansız bir parantezden ibarettir; geçicidir. Bir gün meşruiyet, hukuk ve örgüt iradesi partimizde yeniden egemen olduğunda, evime bir gün mutlaka geri dönmek üzere ayrılıyorum" dedi.

Çakır, parti binasında yaptığı açıklamada, YENİ Parti'ye katılacağını duyurdu. Çakır, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, tutuklanan belediye başkanlarımızın ve örgütümüzün seçilmiş organlarının sonuna kadar yanındayım. Sandıkta kazandığımız meşruiyeti, yargı kumpaslarıyla ve iktidar güdümlü 'butlan' kararlarıyla teslim etmeyi kabul etmiyorum. Hukukun rafa kaldırıldığı, tutuklamalarla ve tehditlerle belediye başkanlarımızın sıkıştırıldığı, seçilmişlerin görevden alınarak iktidarın güdümündeki bir kayyum zihniyetiyle partinin yönetilmeye çalışıldığı bu tablo karşısında sessiz kalmam imkansızdır. Siyasi bir mühendislik ürünü olan bu butlan sürecini, yapılan keyfi görevden almaları, atamaları ve AKP'nin güdümüne giren bu antidemokratik anlayışı reddetmek amacıyla CHP üyeliğimden ve iki dönemdir büyük bir onurla yürütmekte olduğum Keşan İlçe Başkanlığı görevimden ilçe yönetim kurulu üyelerimizle birlikte istifa ediyorum.

Ancak bilinmesini isterim ki; bu resmi ayrılık asla nihai bir kopuş veya bir vazgeçiş değildir. Bugün kurumsal yapıya çöken antidemokratik anlayışa karşı bir duruş olarak partimden ayrılırken, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine, Cumhuriyetimizin ve CHP'nin kurucu değerlerine ilk günkü inanç ve kararlılıkla bağlı kalmaya devam edeceğim. Bu ayrılık, zamansız bir parantezden ibarettir, geçicidir. Bir gün meşruiyet, hukuk ve örgüt iradesi partimizde yeniden egemen olduğunda, evime bir gün mutlaka geri dönmek üzere ayrılıyorum."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Partiler, Edirne, Keşan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de CHP Keşan İlçe Örgütü'nden toplu istifa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayko Cepkin: Haluk Levent’e maddi konularda güvenmem Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem
Çankırı’da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
Nizip’te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş
Uğur Dündar: Haluk Levent’e ’Para işlerine karışma’ dedim Uğur Dündar: Haluk Levent'e 'Para işlerine karışma' dedim

15:31
3 ilde orman yangınları büyüyor Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
14:43
Hacı Sabancı’nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı
Hacı Sabancı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı
14:36
Geri sayım başladı Altının kaderi bugün belli oluyor
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor
14:10
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
12:35
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 15:38:42. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de CHP Keşan İlçe Örgütü'nden toplu istifa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.