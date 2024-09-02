Edirne'de Çiftçiler Ayçiçek Fiyatına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Edirne'de Çiftçiler Ayçiçek Fiyatına Tepki Gösterdi

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Edirne'de kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan çiftçiler, ayçiçek fiyatına tepki göstermek için traktörleriyle eylem yaptı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, törende yaptığı konuşmada kuraklık desteği verilmesi gerektiğini belirtti ve üreticilerin gelir kaybını azaltacak önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

02.09.2024 09:59
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(EDİRNE) - Edirne'de bu yıl kuraklıktan dolayı ciddi verim kaybı yaşayan çiftçiler, açıklanan ayçiçek fiyatına tepkilerini dile getirmek için traktörleriyle eylem yaptı.

Edirne'nin Büyükdöllük köyünde ayçiçeği hasat töreni düzenlendi. Törene, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da katıldı. Törene traktörleriyle katılan çiftçiler, açıklanan ayçiçek ön alım fiyatına tepki gösterdi. Traktörlerine Türk bayrakları asan çiftçiler, korna çalarak pankart açtı. Çitfçiler traktörleriyle konvoy oluşturdu. Çitfçiler tören alanında, 'Tarıma ve çiftçiye sahip çık', 'Ayçiçeği kurudu, üretici zorda', 'Traktör icrada, çiftçi hapiste, hükümet nerede' yazılı pankartlar açtı.

Törende konuşan Bayraktar, üreticilere kuraklık desteği verilmesinin şart olduğunu söyledi. Bayraktar, çiftçinin sattığı ürün fiyatlarını baskılayarak enflasyonun önlenemeyeceğini ifade etti.

"Bölgede gelir kaybının telafisi için kuraklık desteği verilmeli"

Bayraktar, şunları söyledi:

"Verimde yüzde 25-50 oranında azalma olduğunu görüyoruz. Verim düşük olduğu için üreticinin ürününden sağlayacağı gelir de düşük olacak. Bölgede gelir kaybının telafisi için kuraklık desteği verilmesi fevkalade önemlidir. Alım fiyatının yükseltilmesi üreticilerimizi hem motive edecek hem gelir kaybını azaltacaktır.

"Toplumda huzuru yok edersiniz"

Buradan Maliye Bakanımıza sesleniyorum; süt, et, meyve, sebze, hububat, ayçiçeği, çeltik, mısır, pamuk ve diğer ürün fiyatlarını baskılayarak enflasyonu önleyemezsiniz. Böyle yaparsanız önümüzdeki dönem gıda fiyatlarını patlatırsınız. Tüketicilerimizi de bu ürünlere ulaşmaz hale getirirsiniz. Yoksulluk içerisinde yaşayan çiftçilerimize fiyat vermeyerek ücretli kesime, memura, işçiye, emekliye yeterli zam yapmayarak enflasyonu düşürmeye çalışırsanız toplumda huzuru yok edersiniz. İnsanlarımızı daha fazla mutsuz edersiniz. Enflasyonu önlemek istiyorsanız kayıt dışı yollarla servetlerini katlayan lüks yaşantılarını çekinmeden sergileyen vergisini ödemeyen bu kesimleri servet beyanı getirmek suretiyle yakalayıp vergilendirin."

Törenin sonunda Bayraktar, biçerdövere binerek ayçiçeği hasat etti.

Kaynak: ANKA

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