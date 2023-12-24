Edirne\'de Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları şehitler için pankart açtı

Edirne'de Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları bir araya gelerek, maç öncesi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen ve yaralanan Mehmetçikler için pankart açarak teröre tepki gösterdi.

Edirne'de Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi önünde Zübeyde Hanım Caddesi'nde Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi bir araya gelen taraftarlar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan ve yaralanan kahraman Mehmetçikler için "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart açarak PKK terör örgütünü lanetledi.

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, vatan sağolsun"

Edirne Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu Başkanı İlker Kaytan, "Edirne'nin iki büyük taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler ve Ultraslan olarak normalde kortej yapılıyordu ama Pençe-Kilit Operasyonu'nda 12 şehit vermemiz üzerine kortejlerimizi iptal edip, beraber ortak buluşarak şehitlerimizi anmak istedik. Şunu belirtmek isterim ki zaman zaman aramız bozuk olsa da kanımız bozuk değil. Hepimiz aynı şehrin insanlarıyız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, vatan sağolsun" dedi.

"Takımlar bir yana hepimiz bu vatanın evlatlarıyız"

Edirne Ultraslan Taraftar Grubu Başkan Yardımcısı Efe Tepegöz ise, "Bu üzücü olayın üstüne kortej ve yürüyüş yapmak, davullarla, zurnalarla eğlenmek hiçbirimize yakışmazdı. Takımlar bir yana hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Bu vatan için canımızı veririz. Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye konuştu.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan taraftar grupları daha sonra bölgeden ayrıldı. - EDİRNE