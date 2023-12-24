 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları şehitler için pankart açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları şehitler için pankart açtı

Edirne'de Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları bir araya gelerek, maç öncesi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen ve yaralanan Mehmetçikler için pankart açarak teröre tepki gösterdi.

Edirne\'de Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları şehitler için pankart açtı
24.12.2023 - 20:00,
Abone Ol

Edirne'de Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları bir araya gelerek, maç öncesi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen ve yaralanan Mehmetçikler için pankart açarak teröre tepki gösterdi.

Edirne'de Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi önünde Zübeyde Hanım Caddesi'nde Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi bir araya gelen taraftarlar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan ve yaralanan kahraman Mehmetçikler için "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart açarak PKK terör örgütünü lanetledi.

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, vatan sağolsun"

Edirne Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu Başkanı İlker Kaytan, "Edirne'nin iki büyük taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler ve Ultraslan olarak normalde kortej yapılıyordu ama Pençe-Kilit Operasyonu'nda 12 şehit vermemiz üzerine kortejlerimizi iptal edip, beraber ortak buluşarak şehitlerimizi anmak istedik. Şunu belirtmek isterim ki zaman zaman aramız bozuk olsa da kanımız bozuk değil. Hepimiz aynı şehrin insanlarıyız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, vatan sağolsun" dedi.

"Takımlar bir yana hepimiz bu vatanın evlatlarıyız"

Edirne Ultraslan Taraftar Grubu Başkan Yardımcısı Efe Tepegöz ise, "Bu üzücü olayın üstüne kortej ve yürüyüş yapmak, davullarla, zurnalarla eğlenmek hiçbirimize yakışmazdı. Takımlar bir yana hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Bu vatan için canımızı veririz. Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye konuştu.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan taraftar grupları daha sonra bölgeden ayrıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Galatasaray, Fenerbahçe, Edirne, Terör, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları şehitler için pankart açtı - Son Dakika


20:37
CHP Genel Başkanı Özel'e şehit cenazesinde tepki! 'Özgür dışarı' sloganları atıldı CHP Genel Başkanı Özel'e şehit cenazesinde tepki! "Özgür dışarı" sloganları atıldı
20:11
Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, sporcu çocuklara taciz suçlamasıyla tutuklandı Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, sporcu çocuklara taciz suçlamasıyla tutuklandı
20:02
Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey var Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey var
19:29
Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:03
Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
18:47
Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22
Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21
İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği

Son Dakika
20:11 Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, sporcu çocuklara taciz suçlamasıyla tutuklandı
20:02 Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey var
19:29 Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:03 Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
18:47 Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22 Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21 İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16 ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
17:13 Canlı anlatım! Derbide tempo bir an olsun düşmüyor
17:04 Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 20:59:29. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları şehitler için pankart açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement