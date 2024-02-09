Edirne'de kadın doktorun darp edilmesine meslektaşları tepki gösterdi. Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, "Her geçen gün bizler için daha tehlikeli hale gelen sağlık kurumlarının güvenliğinden İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince kamu otoritesi sorumludur. Sağlıkta şiddete yönelik gerekli önlemlerin alınması için yetkililere sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Güvenli çalışma ortamlarında, insanca çalışma koşullarında yaşamak ve yaşatmak istiyoruz" dedi.
Geçen gün, kadın doktor dahiliye yoğun bakım servisinde vefat haberini verdiği hastanın oğlu tarafından darp edilmişti. O zanlı bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları alkışlarla eylem yaparak sağlıkta şiddetin sona ermesini talep etti.
"SAĞLIK ÇALIŞANLARI KENDİ HAYATLARINDAN ENDİŞE ETMEKTEDİR"
Gürcan Altun, okuduğu basın açıklamasında şunları söyledi:
"Ne yazık ki yine bir şiddet olayı nedeniyle toplandık. Sağlıkta şiddetin hedefi bu kez Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan meslektaşımız oldu. Meslektaşımız, ölen bir hastanın ölüm belgesinin doldurulması için görüştüğü hasta yakını tarafından darp edildi. Edirne Tabip Odası olarak meslektaşımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Bu elim olayda adli ve idari sürecin yakından takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Sağlıkta şiddet konusu ülkemizde ne yazık ki kanayan bir yara, kronik toplumsal bir sorun haline dönüşmüştür. Hekimi ve hastayı karşı karşıya getiren politikalar, yetkililerin hekimleri ve sağlık çalışanlarını hedef gösteren özensiz, hürmetsiz söylemleri sağlıkta şiddetin günden güne artmasına yol açtı. Bu şiddet uzun zaman yetkililer tarafından görülmek istenmedi. Ancak bu şiddetin normalleşmesine izin vermememiz gerekiyor. Sağlık sistemi insanları yaşatmak üzerine kurulmuştur. Gelinen noktada hekimler ve sağlık çalışanları kendi hayatlarından endişe etmektedir.
"ŞİDDET YASASININ YETERLİ VE CAYDIRICI NİTELİKTE OLMAMASIDIR"
Günde en az 100 sözel ve fiziksel şiddet vakasıyla karşılaştığımız, hekimlerin yüzde 84'ünün en az bir kere şiddete maruz kaldığı çalışma koşullarındayız. Her geçen gün bizler için daha tehlikeli hale gelen sağlık kurumlarının güvenliğinden İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince kamu otoritesi sorumludur. Sağlıkta şiddete yönelik gerekli önlemlerin alınması için yetkililere sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Güvenli çalışma ortamlarında, insanca çalışma koşullarında yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bugün sağlık kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının, on binlerce beyaz kod bildiriminin önemli bir nedeni de sağlıkta şiddet yasasının yeterli ve caydırıcı nitelikte olmamasıdır."
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