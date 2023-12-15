 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de 'Özgür Filistin Yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de 'Özgür Filistin Yürüyüşü' düzenlendi

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde 'Özgür Filistin Yürüyüşü' düzenlendi.

Edirne\'de \'Özgür Filistin Yürüyüşü\' düzenlendi
15.12.2023 - 21:04,
Abone Ol

Edirne'de 'Özgür Filistin Yürüyüşü' düzenlendi

EDİRNE - Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde 'Özgür Filistin Yürüyüşü' düzenlendi.

Edirne'de Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. Yürüyüş, cuma namazı sonrası Eski Cami önünden başlayarak, Saraçlar Caddesi'nde sona erdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, vatandaşlar ellerinde dövizler taşıyarak sloganlar attı.

Platform Temsilcisi Ahmet Çetin, sözün bittiği yerde olduklarını ifade ederek, "Soykırımcı ve Siyonistlerin Filistin'de katliam yaparken, susanların kıyameti zorladığı zamandayız. Filistin'de can pazarı kurulmuş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. İnsanlık olarak hepimiz emsali görülmemiş bir zulme ve vahşete şahit oluyoruz. İki aydır bombardıman altında tutulan Filistin'de, katledilen masum bebeklerle birlikte insanlık da ölüyor. 7 Ekim'den bu yana hastaneden mülteci kampına, bebek ve çocuklardan yaşlılara, kadınlardan yaralılara varıncaya kadar, savaş hukukunu hatta insanlık onurunu yerle bir eden vahşi bir soykırıma tanıklık ediyoruz. Bu vahşete dur demek için Müslüman olmak şart değil. Bu vahşete dur demek için insan olmak yeterlidir. Son iki ayda katledilen 18 bini geçen Filistinli şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Ölümden korkmayan gözü pek kahraman Gazeliler, dualarımız sizinle, söz veriyoruz. Asla susmayacağız, asla durmayacağız. Mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Çetin'in konuşmasının ardından Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Filistin'de yaşamını yitirenler için dua okudu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Saraçlar Caddesi, Filistin, Edirne, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de 'Özgür Filistin Yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika


21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10
ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04
Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret

Son Dakika
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10 ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:25 Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 22:40:04. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de 'Özgür Filistin Yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement