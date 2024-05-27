Edirne'de Sezonun İlk Arpa Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Edirne'de Sezonun İlk Arpa Hasadı Yapıldı

Edirne\'de Sezonun İlk Arpa Hasadı Yapıldı

Edirne'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı ve yeni mahsul arpa satışa sunuldu. Çömlekakpınar köyünden Ömer Akar'a ait 1,5 ton arpa, Edirne Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen elektronik salon satışla Kurbanlar Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kilosu 8,5 TL'den satın alındı. ETB Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Kurban, üretici Ömer Akar'ı kutlayarak günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

27.05.2024 17:02
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(EDİRNE)- Edirne'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı. 2024 hasat sezonunun ilk ürünü olan yeni mahsul arpa satışa sunuldu.

Çömlekakpınar köyünden Ömer Akar'a ait 1,5 ton arpa, Edirne Ticaret Borsası'nda Borsa üyeleri ve üreticilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışla Kurbanlar Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kilosu 8,5 TL'den satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Kurban üretici Ömer Akar'ı kutlayarak günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

Kaynak: ANKA

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