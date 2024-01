Edirne\'de vakıf kiralarına yüzde 53,88 zam yapıldı

CHP, Can Atalay için Meclis\'i olağanüstü toplantıya çağırıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Edirne'de vakıflara ait işyerlerindeki kiralara yüzde 53,88 oranında zam yapıldı. Edirne Bedesten Çarşısı Dernek Başkanı Hakan Fındıklı, "Tabii ki bu artışlar kimseyi memnun etmedi. Sonuçta vatandaşa yansıyor, biz burada sattığımız ürünlere artış yapacağız. Bu da Türkiye'deki enflasyonu arttıracak. Hem sen enflasyon düşük çıksın istiyorsun hem de yüzde 54 oranında artış yapıyorsun" dedi.

Edirne'de vakıf kiralarına 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere yüzde 53,88 oranında zam yapıldı. Kira artışını değerlendiren Edirne Bedesten Çarşısı Dernek Başkanı Hakan Fındıklı, bugün yaptığı açıklamada, bu kira artışının esnafı zor durumda bırakacağını söyledi.

"VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ ORTADA"

Fındıklı, şunları kaydetti:

"Bugün zam oranları açıklandı, yüzde 53,88. Bu artış her ne kadar Türkiye ortalamasının altındaysa ve biz bundan memnun görünüyor gibi dursak da tabii ki bu artışlar kimseyi memnun etmedi. Sonuçta vatandaşa yansıyor, biz burada sattığımız ürünlere artış yapacağız. Bu da Türkiye'deki enflasyonu arttıracak. Hem sen enflasyon düşük çıksın istiyorsun hem de yüzde 54 oranında artış yapıyorsun. Keşke yapılmasaydı biz de aynı fiyatlardan satmaya devam etseydik. Vatandaşın alım gücü ortada. Böyle olmuyor. Her şeyin arttığı gibi kiralar da artıyor ama bu işin bir dahaki yılı da var. Bu her ay ödenen bir para. Daha bugünden bir yıl sonrasını düşünüyor esnaf. Biz bir yıl sonra ne yapacağız. Dükkanları bırakalım mı, bırakmayalım mı bunu konuşuyorlar."

"BİZ DE YÜZDE 25 ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Bedesten çarşısı esnafı Yavuz Sert, "Yüzde 53,88 çok diyoruz. Bedesten çarşısının iş kapasitesine göre kiralar yüksek. Siz de görüyorsunuz, kimse yok. Devlet, ev sahiplerine yüzde 25 attırın diyor kirayı, kendi yüzde 54 arttırıyor. Aradaki farkı anlayamıyoruz. Biz de yüzde 25 artış bekliyoruz. Zar zor birşeyler yapmaya çalışıyoruz ama önümüzdeki yıl daha zor olacak gibi geliyor" dedi.

Esnaf Halil Karahan ise, "Zamlar çok yüksek. Yüzde 54 değil 34 bile olsa yine çok. Şu zamanda gerçekten biz faturalarımızı dahi ödeyemiyoruz. Bırakın kirayı, faturaları bile ödeme imkanımız yok. Bu kiralar sadece Edirne'ye gelen yabancılara karşı yüksek herhalde" diye konuştu.