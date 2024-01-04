 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de vakıf kiralarına yüzde 53,88 zam yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de vakıf kiralarına yüzde 53,88 zam yapıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Edirne'de vakıflara ait işyerlerindeki kiralara yüzde 53,88 oranında zam yapıldı. Edirne Bedesten Çarşısı Dernek Başkanı Hakan Fındıklı, bu kira artışının esnafı zor durumda bırakacağını belirtti. Esnaf ise yüzde 54 oranındaki artışın enflasyonu artıracağını ve vatandaşın alım gücünü etkileyeceğini ifade etti.

04.01.2024 - 17:46,
Abone Ol

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Edirne'de vakıflara ait işyerlerindeki kiralara yüzde 53,88 oranında zam yapıldı. Edirne Bedesten Çarşısı Dernek Başkanı Hakan Fındıklı, "Tabii ki bu artışlar kimseyi memnun etmedi. Sonuçta vatandaşa yansıyor, biz burada sattığımız ürünlere artış yapacağız. Bu da Türkiye'deki enflasyonu arttıracak. Hem sen enflasyon düşük çıksın istiyorsun hem de yüzde 54 oranında artış yapıyorsun" dedi.

Edirne'de vakıf kiralarına 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere yüzde 53,88 oranında zam yapıldı. Kira artışını değerlendiren Edirne Bedesten Çarşısı Dernek Başkanı Hakan Fındıklı, bugün yaptığı açıklamada, bu kira artışının esnafı zor durumda bırakacağını söyledi.

"VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ ORTADA"

Fındıklı, şunları kaydetti:

"Bugün zam oranları açıklandı, yüzde 53,88. Bu artış her ne kadar Türkiye ortalamasının altındaysa ve biz bundan memnun görünüyor gibi dursak da tabii ki bu artışlar kimseyi memnun etmedi. Sonuçta vatandaşa yansıyor, biz burada sattığımız ürünlere artış yapacağız. Bu da Türkiye'deki enflasyonu arttıracak. Hem sen enflasyon düşük çıksın istiyorsun hem de yüzde 54 oranında artış yapıyorsun. Keşke yapılmasaydı biz de aynı fiyatlardan satmaya devam etseydik. Vatandaşın alım gücü ortada. Böyle olmuyor. Her şeyin arttığı gibi kiralar da artıyor ama bu işin bir dahaki yılı da var. Bu her ay ödenen bir para. Daha bugünden bir yıl sonrasını düşünüyor esnaf. Biz bir yıl sonra ne yapacağız. Dükkanları bırakalım mı, bırakmayalım mı bunu konuşuyorlar."

"BİZ DE YÜZDE 25 ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Bedesten çarşısı esnafı Yavuz Sert, "Yüzde 53,88 çok diyoruz. Bedesten çarşısının iş kapasitesine göre kiralar yüksek. Siz de görüyorsunuz, kimse yok. Devlet, ev sahiplerine yüzde 25 attırın diyor kirayı, kendi yüzde 54 arttırıyor. Aradaki farkı anlayamıyoruz. Biz de yüzde 25 artış bekliyoruz. Zar zor birşeyler yapmaya çalışıyoruz ama önümüzdeki yıl daha zor olacak gibi geliyor" dedi.

Esnaf Halil Karahan ise, "Zamlar çok yüksek. Yüzde 54 değil 34 bile olsa yine çok. Şu zamanda gerçekten biz faturalarımızı dahi ödeyemiyoruz. Bırakın kirayı, faturaları bile ödeme imkanımız yok. Bu kiralar sadece Edirne'ye gelen yabancılara karşı yüksek herhalde" diye konuştu.

Edirne\'de vakıf kiralarına yüzde 53,88 zam yapıldı
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Edirne, Vakıf, Zam, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de vakıf kiralarına yüzde 53,88 zam yapıldı - Son Dakika


18:06
Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
17:41
CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35
Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:33
Yerebatan Sarnıcı'ndan çarpıcı görüntüler: Turistlerin attığı paralar toplandı Yerebatan Sarnıcı'ndan çarpıcı görüntüler: Turistlerin attığı paralar toplandı
17:14
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
17:11
Britney Spears'ten hayranlarını üzecek açıklama: Müziğe asla geri dönmeyeceğim Britney Spears'ten hayranlarını üzecek açıklama: Müziğe asla geri dönmeyeceğim
16:21
Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı

Son Dakika
18:06 Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
17:41 CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35 Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:33 Yerebatan Sarnıcı'ndan çarpıcı görüntüler: Turistlerin attığı paralar toplandı
17:14 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 18:40:21. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de vakıf kiralarına yüzde 53,88 zam yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement