Edremit'te 15 Temmuz ruhu coşkuyla yaşandı - Son Dakika
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Edremit'te 15 Temmuz ruhu coşkuyla yaşandı

Edremit\'te 15 Temmuz ruhu coşkuyla yaşandı
16.07.2026 01:11  Güncelleme: 01:12
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Balıkesir Edremit'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri yoğun katılımla gerçekleşti. Demokrasi nöbeti, şehitleri anma yürüyüşü, dualar ve salalarla vatandaşlar milli birlik ruhunu yaşadı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Demokrasi nöbeti, şehitleri anma yürüyüşü, dualar ve Salalar eşliğinde Edremitliler milli birlik ruhunu bir kez daha yaşadı.

Edremit'teki anma etkinlikleri, akşam saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Demokrasi Nöbeti'nin başlamasıyla başladı. Vatan savunmasında canlarını feda eden kahramanları anmak ve milli iradeye sahip çıkmak adına meydanı dolduran çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi. Anma programı kapsamında saat 22.15'te Şehit Hamdibey Meydanı'nda toplanan kalabalık, saat 22.30'da Cumhuriyet Meydanı'na doğru Mehmet eşliğinde Şehitleri Anma Yürüyüşü gerçekleştirdi. Protokol üyeleri ve vatandaşların oluşturduğu dev kortej, marşlar eşliğinde yürüyerek saat 23.00'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören alanına ulaştı.

"15 Temmuz milletin destan yazdığı bir gecedir"

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Programda günün anlam ve önemine binaen duygusal şiirler okunurken, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş da meydanı dolduran vatandaşlara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Kaymakam Odabaş, "15 Temmuz günü sadece bir tarih demek değildir. 15 Temmuz milletin destan yazdığı bir gecedir. 15 Temmuz bayrağın yere düşürülmediği gecedir. Ezanın susturulmadığı, selaların susturulmadığı gecedir. 15 Temmuz devlet ile milletin tek yürek olduğu bir gecedir. ve bugün 10 yıl sonra yine aynı inançla haykırıyoruz. Irade bizim, zafer bizim. Aziz kardeşlerim, tarih boyunca çok büyük badireler atlattık. Malazgirt'te vardık, Çanakkale'de vardık, Sakarya'da vardık, Dumlupınar'da vardık, 15 Temmuz gecesinde vardık. Çünkü bu millet söz konusu vatanı olduğunda korkuyu değil cesareti seçmiştir. Teslimiyeti değil direnişi seçmiştir. Esareti değil istikbali seçmiştir. O gece karanlığı planlayanlar vardı. Ama hesaba katmadıklar bir şey vardı. Bir milletin imanı, bu milletin duası, bu milletin cesaretini ve bir milletin iradesini hesaba katmadılar" dedi.

Dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli spor yarışmalarında dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. İlahi ve kasidelerin okunduğu gecede duygu dolu anlar yaşandı. Program, hain darbe girişimine karşı dik duruşun simgesi olan Salaların saat 00.13'te tüm camilerden aynı anda okunmasıyla devam etti. Program Bayrak şöleni ile son buldu.

Programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Edremit Belediye Başkan Vekili Muharrem Döğer, Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan ile birlikte çok sayıda protokol üyesi, askeri ve sivil görevli ile vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit'te 15 Temmuz ruhu coşkuyla yaşandı - Son Dakika

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