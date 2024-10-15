Edremit Belediyesi, İtalya'da İklim Değişikliği İçin Projeler Geliştiriyor - Son Dakika
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Edremit Belediyesi, İtalya'da İklim Değişikliği İçin Projeler Geliştiriyor

Edremit Belediyesi, İtalya\'da İklim Değişikliği İçin Projeler Geliştiriyor

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve heyeti, Avrupa Birliği finansmanıyla İtalya'ya giderek 'Gençlik Katılımı ile İklim Değişikliğine Karşı Dayanıklı Şehirler' projesi kapsamında yerel yönetim işbirlikleri ve iklim politikalarını görüştü.

15.10.2024 14:46  Güncelleme: 14:48
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Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve belediye heyeti, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) ana faydalanıcı olduğu "Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında İtalya'ya önemli bir ziyarette bulundu. "Gençlik Katılımı ile İklim Değişikliğine Karşı Dayanıklı Şehirler" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen bu ziyaret, Edremit Belediyesi, Milano Belediyesi, Milano Üniversitesi ve İtalyan Legambiente Vakfı işbirliği ile hayata geçiriliyor.

Edremit heyeti, Cinisello Balsamo Belediyesi'ni ziyaret ederek, T.C. Dışişleri Bakanlığı - Milano Başkonsolosu Sn. Mehmet Özöktem ve Cinisello Balsamo Belediye Başkanı Giacomo Ghilardi tarafından karşılandı. Ziyaretin ana gündem maddeleri, her iki belediyenin ortaklaşa geliştirdiği projelerin yerel yönetimlerde uygulanması ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yerel politikaların nasıl geliştirilebileceği üzerine oldu. Başkan Mehmet Ertaş, projeye dair şu açıklamalarda bulundu: "İklim değişikliği, günümüzün en büyük sorunlarından biri. Bu meyanda, hem Edremit hem de Cinisello Balsamo için geleceği güvence altına alacak projelerde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Misafirperverlikleri için Ghilardi ve Sn. Özöktem'e teşekkür ederim."

Edremit heyeti, ziyaretin ardından İtalya Belediyeler Birliği (ANCI) tarafından düzenlenen ve ana teması "Avrupa Birliği Politikalarındaki Yerel Yönetimlerin Geleceği" olan Yıllık İstişare Kongresi'ne davet edildi. Kongrede yerel yönetimlerin AB politikaları içindeki rolü ve gelecekte bu politikalarla uyumlu projelerin nasıl geliştirilebileceği masaya yatırıldı. Başkan Ertaş ve beraberindeki heyet, Türkiye ile İtalya belediyeleri arasındaki işbirliğini geliştirme fırsatları üzerinde durarak, ANCI Başkanı Mario Guerra'nın teklif ettiği Türkiye Belediyeler Birliği ile İtalya Belediyeler Birliği arasında bir İşbirliği Protokolü'nü TBB'ye sunmak üzere teslim aldılar.

"Gençlik Katılımı ile İklim Değişikliğine Karşı Dayanıklı Şehirler" projesi, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye katılımını artırmayı ve yerel yönetimlerin bu konuda geliştireceği çözümlerin gençlerin bakış açısıyla şekillenmesini hedefliyor. Proje kapsamında, hem Türkiye'de hem de İtalya'da gençlerle yapılacak çalışmalar, iki ülkenin yerel yönetimleri için yenilikçi politikaların oluşmasına katkı sağlayacak.

Edremit Belediyesi, bu uluslararası projeyle birlikte yerelde sürdürülebilir ve çevre dostu projelerin artırılması için yeni adımlar atmayı planlıyor. Başkan Ertaş, iklim değişikliği konusunda duyarlı, genç katılımını teşvik eden ve geleceğe yönelik dirençli şehirler oluşturmayı hedefleyen projelerin öncüsü olmaya devam edeceklerini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi, İtalya'da İklim Değişikliği İçin Projeler Geliştiriyor - Son Dakika

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