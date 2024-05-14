Edremit'in yeni devlet hastanesi inşaatı başladı - Son Dakika
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Edremit'in yeni devlet hastanesi inşaatı başladı

Edremit\'in yeni devlet hastanesi inşaatı başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan Edremit'in yeni devlet hastanesi inşaat çalışmaları başladı. Yeni hastane 300 yatak kapasiteli olacak ve son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılacak. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte hastanede acil servis, poliklinikler, ameliyathane, palyatif bakım ünitesi ve diğer birimler yer alacak. Vali Ustaoğlu, inşaatın bir an önce tamamlanarak hizmete açılması için talimatlar verdi.

14.05.2024 12:14
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Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılarak yapımına başlanan Edremit'in yeni devlet hastanesi inşaat çalışmaları başladı.

Bir dizi ziyaret için ilçemize gelen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ile birlikte yapımına yeni başlanan ve temel kazısı tamamlanan 300 yataklı Yeni Edremit Devlet Hastanesi ve (25 Ünit) ADSM inşaatını yerinde ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Edremit Camivasat Mahallesi 920 ada 3 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 90 bin m2 inşaat alanıyla yapımına başlanan Bodrum + Zezimin + 5 kat olarak planlanan, Yeni Edremit Devlet hastanesi işi yüklenicisi uhdesinde yapımı devam etmekte ve 750 iş günü içerisinde tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor. Edremit'te tam donanımlı, son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılacak yeni devlet hastanesi 14 bin metrekare alana inşa ediliyor. Yeni hastane 600 araçlık otopark kapasitesi, hastanede acil servis, poliklinikler, ameliyathane, palyatif bakım ünitesi, yanık ünitesi, 3. basamak yoğun bakım ünitesi, anjio ünitesi, yeni doğan yoğun bakım ünitesi, heliport ünitesi, doğumhane, diyaliz, kreş ve kan merkezi yer alacak.

Hastane inşaatı ile ilgili yetkililerden bilgiler alan Vali Ustaoğlu; Edremit'te sağlık alanında önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini belirterek inşaat çalışmalarının bir an önce tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması için yetkili birimlere talimatlarını ileterek, şantiyedeki çalışmalarında personellere başarı ve kolaylıklar diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit'in yeni devlet hastanesi inşaatı başladı - Son Dakika

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