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Edremit Körfezi'nde Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Edremit Körfezi'nde Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde dünden beri devam eden fırtına nedeniyle deniz suyu yollara taştı. 5 adet yük gemisi de fırtına nedeniyle Edremit Körfezine sığındı. Belediye işçileri ve iş makineleri önlem alarak olumsuz etkileri azaltmaya çalıştı.

08.01.2024 - 12:13,
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SEFER TALAY

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde dünden beri devam eden fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Burhaniye'de plajı aşan deniz suyu yollara taştı. Fırtına nedeniyle yollarına devam edemeyen 5 adet yük gemisi de Edremit Körfezine sığındı.

Edremit Körfezi'nde dünden beri devam eden yoğun Lodos Fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Öğretmenler Mahallesi'nde plajı aşan deniz suyu Kordon Boyu Caddesi'ne kadar ulaştı. Belediye işçileri caddede tıkanan rögarları açarken, iş makineleri de Öğretmenler Mahallesi ve Ören Plajı'nda deniz kenarına kumdan barikatlar oluşturdu.

Edremit Körfezi\'nde Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: ANKA
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