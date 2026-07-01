Edremit'te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Edremit'te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Edremit\'te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı\'nın 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
01.07.2026 14:09  Güncelleme: 14:19
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

İlçenin turistik Altınoluk Mahallesi'ndeki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi törenle başladı. Protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu sonrası şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Edremit Körfezi'nde deniz korteji

Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenlerin tamamlanmasının ardından etkinlikler denize taşındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı botları ile bölgede faaliyet gösteren balıkçı ve gezi teknelerinin katılımıyla Edremit Körfezi'nde kortej oluşturuldu. Teknelerin körfezdeki geçişi sahildeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Kortej esnasında, mavi vatan uğruna hayatını kaybeden deniz şehitlerinin ve tüm şehitlerin anısına körfez sularına çelenk bırakıldı.

İlçe protokolü tam kadro katıldı

Mavi vatanın asırlık gurur gününde düzenlenen anlamlı kutlama programına; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Liman Başkanı Musa Uykur, daire amirleri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, denizciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit'te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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