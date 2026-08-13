Edremit'te Orman Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edremit'te Orman Yangını

Edremit\'te Orman Yangını
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangın ormana sıçradı, kontrol için hava ve kara ekipleri sevk edildi.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi orman dışı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şiddetli rüzgardan dolayı yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yerleşim yerlerine de yakın olan yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler yangına ilk etapta 1 helikopter, 2 uçak, 3 su ikmal aracı ve 2 arazöz ile müdahale ederken; bölgeye 9 uçak, 6 helikopter, 11 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.

Kaynak: ANKA

Orman Yangını, Acil Durum, Balıkesir, Edremit, Ormana, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edremit'te Orman Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı
İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler
Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi
Cansever’in vasiyeti yerine getirildi: Son yolculuğuna Makedonya’da uğurlandı Cansever'in vasiyeti yerine getirildi: Son yolculuğuna Makedonya’da uğurlandı
Giresun’da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu

16:46
Darp edilen CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel taciz iddiası
Darp edilen CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel taciz iddiası
16:00
Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları BİM’in sıralaması şaşırttı
Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM'in sıralaması şaşırttı
15:55
DEM Parti heyeti Erdoğan’la görüşmek için Külliye’de Demirtaş dahil masada 5 konu var
DEM Parti heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil masada 5 konu var
15:52
Fenerbahçe’ye Mert Günok’tan kötü haber Kaleyi Tarık Çetin koruyacak
Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan kötü haber! Kaleyi Tarık Çetin koruyacak
15:38
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Büyük sürprizler var
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
15:00
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 17:02:53. #7.12#
SON DAKİKA: Edremit'te Orman Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.