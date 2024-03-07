Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çifte açılış gerçekleştirecek - Son Dakika
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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çifte açılış gerçekleştirecek

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde çifte açılış gerçekleştirecek

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilçede 2 anlamlı açılış gerçekleştirecek. Başkan Atay, Efeler'e yeni bir park kazandırırken aynı gün ilçe mutfağının tanıtılacağı 3. Efeler Gastronomi Festivali'nin açılışını yapacak.

07.03.2024 16:41  Güncelleme: 16:42
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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilçede 2 anlamlı açılış gerçekleştirecek.

Başkan Atay, 8 Mart Cuma günü (yarın) saat 12.00'de Efeler'e yepyeni bir park daha kazandırıp, Emine Nadide Çakılcı Parkı'nı hizmete açarken, aynı gün saat 14.00'te ise ilçe mutfağının yurt çapında tanıtılacağı 3'üncü Efeler Gastronomi Festivali'nin açılışını gerçekleştirecek.

Başkan Mehmet Fatih Atay, Efeler halkını; 8-9-10 Mart tarihlerinde Pınarbaşı Mesire Alanı'nın muhteşem doğasında gerçekleşecek 3'üncü Gastronomi Festivali'nin ve Emine Nadide Çakılcı Parkı'nın açılış törenine davet ederek şöyle konuştu:

"Efeler halkına verdiğim sözlerin yüzde 96'sını hayata geçiren bir belediye başkanı olarak açılıştan açılışa koşmaya vatandaşlarıma hizmet etmeye devam ediyorum. Her hafta bir açılış gerçekleştirip, bölgenin en çok hizmet eden belediyesi olarak 8 Mart Kadınlar Günü'nde çifte açılış yapacağız. Tüm hemşehrilerimi açılışlarımıza bekliyorum. Gelin bu heyecanı hep birlikte yaşayalım."

Başkan Atay'ın Efeler'e özgü tatların ve Ege mutfağının tanıtımı için büyük önem verdiği festival, 8 Mart Cuma günü saat 14.00'te düzenlenecek törenle başlayacak.

Açılışın ardından İzmir İş Kadınları Derneği'nin (İZİKAD) Kadınlar Günü'ne Özel Dünyanın Bütün Renkleri adlı sergi ziyarete açılacak. Sergi ve Aydın Ticaret Borsası'nın Zeytinyağı Tadım Paneli gün boyu devam edecek. 14.15'te ise Şefler Dario Belmonte, Francesco Sernicola, Carmine Pierno tarafından Mutfak Atölyesi ve Söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşiler aynı gün saat 15.00'te Öğretmen Yemek Araştırmacısı ve Yazar Havva Çetintürk'ün moderatörlük yapacağı, üretici kadınlar Hüsniye Varhan ve Dilek Yıldız'ın konuşmacı olduğu "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Efelerli Üreten Kadınlar Konuşuyor" konusuyla devam edecek. Saat 16.00'da sahne yemek yarışmalarının ilk bölümü olan 'Zeytinyağlılar'ın olacak. Festivalin ilk günü saat 17.00'de zeybek gösterisi ve 18.00'deki Kamil Kaya Sanat Merkezi Ritim Topluluğu'nun gösterisi ile sona erecek.

Lezzet şöleninin ikinci günü olan 9 Mart Cumartesi günü, Aydın Ticaret Borsası'nın Zeytinyağı Tadım Paneli ve İzmir İş Kadınları Derneği'nin Kadınlar Günü'ne Özel Dünyanın Bütün Renkleri adlı sergi gün boyu devam edecek. Saat 12.00'de mutfak atölyesi ve "Hem Kırmızı Hem de Yeşil Michelin Yıldızlı Od Urla Restoran'ın Müthiş Hikayesi" isimli söyleşiyle başlayacak söyleşiler, saat 13.30'da Moderatörlüğünü Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk'in yapacağı, Yaşar üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seda Genç ve Sanat Tarihçi Dr. Mehmet Kahyaoğlu'nun konuşmacı olacağı "Mutfak Sanatı", Slow Food Türkiye Kurucu Lideri Nedim Atilla'nın moderatörlüğünde Prof. Dr. Ömer Özütemiz ve Batı İzmir Topluluk Destekli Tarım BİTOT Gönüllüsü Müge Çakır'ın konuşmacı olacağı "Efeler'de Doğal Beslenme", saat 15.30'da Televizyon Yapımcısı Şef Elif Edes'in "Kadının Kalesi Mutfak" adlı söyleşi ve mutfak atölyesi çalışmasıyla devam edecek. Lezzet şöleninin ikinci gününün son söyleşisi ise Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Okan Umut Şimşek ve öğrencilerinin gerçekleştireceği mutfak atölyesi ve söyleşi olacak.

Saat 17.30'da marifetli ellerin en lezzetli tabak için yarışacağı yemek yarışmalarının ikinci bölümü olan et yemekleri ile devam edecek. Efeler Gastronomi Festivali'nin ikinci günü saat 18.30'da roman gösterisi ile sona erecek.

3'üncü Efeler Gastronomi Festivali 10 Mart Pazar günü; yemek yarışmaları, söyleşiler, mutfak atölyesi çalışmaları ve renkli etkinliklerle sona erecek. Aydın Ticaret Borsası'nın Zeytinyağı Tadım Paneli ve İzmir İş Kadınları Derneği'nin Kadınlar Günü'ne Özel Dünyanın Bütün Renkleri adlı sergi gün boyu devam edeceği festivalde; söyleşiler saat 13.30'da Moderatörlüğünü Dr. Ceyhun İrgil'in yapacağı, Prof. Dr. Ceyhun Dizdarer ve Oyuncu Salih Güney'in konuşmacı olacağı Doğal Beslen İyi Yaşa konulu söyleşisi ile başlayacak. Sonrasında saat 14.30'da şefler Esra Düzdağ ve Deniz Barın'ın mutfak atölyesi çalışması ve söyleşisi gerçekleştirilecek. Saat 15.30'da ise; moderatörlüğünü Nedim Atilla'nın yaptığı, Doç. Dr. Ahemt Uhri ve Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk'ün konuşmacı olacağı Ege'nin Ot Yemekleri Kitabı Kutlaması adlı söyleşi düzenlenecek. Ardından saat 17.00'de sahne yemek yarışmasının son bölümü olan tatlıların olacak. 18.30'da yemek yarışmalarında dereceye giren kişiler için ödül töreni gerçekleşecek. 19.00'da zeybek gösterisi ile Efeler'in festivali sona erecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çifte açılış gerçekleştirecek - Son Dakika

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