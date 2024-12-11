Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, CHP'li Milletvekilleri ile İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, CHP'li Milletvekilleri ile İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirdi

Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, CHP\'li Milletvekilleri ile İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirdi

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Evrim Karakoz ile makamında bir araya geldi. Toplantıda, ilçedeki projeler hakkında işbirliği vurgusu yapıldı.

11.12.2024 10:53  Güncelleme: 10:56
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Evrim Karakoz'u makamında ağırladı.

Görüşmede, CHP'li vekiller Bülent Tezcan ve Evrim Karakoz, Başkan Yetişkin'in göreve geldiği günden bu yana Efeler'deki başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, Yetişkin'i tebrik etti. Yapılan çalışmaların halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğuna dikkat çeken vekiller, Başkan Yetişkin'in projelerini ve hizmet anlayışını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, CHP'li milletvekilleri Bülent Tezcan ve Evrim Karakoz ile gerçekleştirdiği görüşmede, ilçede hayata geçirilecek projeler hakkında da karşılıklı iş birliği içinde olacaklarını vurguladı. Başkan Yetişkin, sosyal hizmetler ve çevre dostu projelerde milletvekillerinin desteğini alarak Efeler'i daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Vekiller ise bu projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunarak, ilçeye değer katacak her türlü adımda birlikte hareket edeceklerini söylediler.

Toplantı sonunda Başkan Yetişkin, CHP'li milletvekillerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Görüşme, işbirliği ve karşılıklı destek dilekleriyle son buldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, CHP'li Milletvekilleri ile İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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