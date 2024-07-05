Efeler Belediyesi, Aydın\'da çıkan yangına müdahale etti

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Efeler Belediyesi, Aydın'ın Köşk ilçesindeki bir evde çıkıp zeytin ağaçlarının bulunduğu araziye sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına destek oldu.

Köşk ilçesi Cumayanı Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evdeki alevler, içerisinde zeytin ağaçlarının da bulunduğu araziye sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, jandarma ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de hızla koordine olarak yangın bölgesine ulaştı. Arasözlerle yangın söndürme çalışmalarına destek veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yangının büyümesini önlemek için cansiperane müdahalede bulundu.

Yangının evlere çok yakın olması sebebiyle zamanla yarışan ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. - AYDIN