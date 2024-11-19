Efeler Belediyesi, Dünya Felsefe Günü'nde Değerli Bir Sempozyum Düzenliyor - Son Dakika
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Efeler Belediyesi, Dünya Felsefe Günü'nde Değerli Bir Sempozyum Düzenliyor

Efeler Belediyesi, Dünya Felsefe Günü\'nde Değerli Bir Sempozyum Düzenliyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 21 Kasım Dünya Felsefe Günü'nde düzenleyeceği sempozyumla felsefi düşünceyi halkla buluşturacak. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Türkiye Felsefe Kurumu işbirliği ile gerçekleştirilecek olan etkinlikte, felsefenin temel alanları ve sorunları değerlendirilecek.

19.11.2024 11:52  Güncelleme: 11:53
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, temel hizmetlerin yanı sıra sosyal alandaki projeleriyle de halkından takdir topluyor. Başkan Yetişkin, bilim ve sanat etkinlikleriyle Efeler halkını buluşturmaya devam ederken, 21 Kasım Dünya Felsefe Günü'nde düzenleyeceği özel bir programla felsefe dünyasına da katkı sunacak.

Efeler Belediyesi'nin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Türkiye Felsefe Kurumu'nun katkılarıyla organize ettiği sempozyum, felsefe alanında değerli akademisyenleri bir araya getirecek. Etkinlik, 21 Kasım Perşembe günü saat 10.00-12.00 arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İsa Bey Salonu'nda, 14.00-17.30 saatleri arasında ise Efeler Belediyesi Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Bu anlamlı programda, felsefenin eski çağlardan günümüze temel alanları ve sorunları masaya yatırılacak. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Berfin Kart Tepe, Prof. Dr. Şehabettin Yalçın, Prof. Dr. Tuncay Saygın, Doç. Dr. Erdal İşbir, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Harun Tepe, Prof. Dr. Nazile Kalaycı, Prof. Dr. Cemal Güzel, Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Akın Cengiz, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özlem Duva, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Elgin ve İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Banu Alan Sümer gibi kıymetli akademisyenler, "Eski Çağdan Günümüze Felsefenin Temel Alanları ve Sorunları" başlıklı sempozyumda katılımcılarla bilgi ve düşüncelerini paylaşacaklar.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Efeler halkını ve felsefe meraklılarını bu değerli etkinliğe davet ederek, felsefi düşünceyi halkla buluşturmanın önemine vurgu yaptı. Yetişkin, "Felsefe, insan düşüncesinin derinliklerine inebilmeyi sağlayan bir yolculuktur. Bu tür etkinlikler, toplumumuzda fikri gelişimi teşvik ederken, kültürel zenginliği de artırmaktadır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi, Dünya Felsefe Günü'nde Değerli Bir Sempozyum Düzenliyor - Son Dakika

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