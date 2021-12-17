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Efeler Belediyesi özel misafirlerini ağırladı - Son Dakika

Efeler Belediyesi özel misafirlerini ağırladı

17.12.2021 11:58
Efeler Belediyesi özel misafirlerini ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından ilçeye kazandırılan Otizm Yaşam Merkezi'nin açılış töreni için Türkiye'nin çeşitli illerinden Efeler'e gelen otizmli bireyler, tören öncesi Kitap Kafe ile Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nı ziyaret etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından ilçeye kazandırılan Otizm Yaşam Merkezi'nin açılış töreni için Türkiye'nin çeşitli illerinden Efeler'e gelen otizmli bireyler, tören öncesi Kitap Kafe ile Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nı ziyaret etti.

Bölgenin en kapsamlı otizm merkezi olma özelliği taşıyan Otizm Yaşam Merkezi Yedieylül Mahallesi'nde düzenlenen görkemli bir törenle hizmete girdi. Otizm Yaşam Merkezi, açılışının ilk gününde; İstanbul, Eskişehir, Manisa, Bursa gibi ülkenin çeşitli illerinde yaşayan otizmli bireylere kucak açtı. Otizm Dernekleri Federasyonu Başkanı Ergin Güngör, Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği Başkanı Mahperi Serpil Dede, Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin Vuran ile ülkenin dört bir yanından Otizm Yaşam Merkezi açılışı için Efeler'e gelen otizmli bireyler ve onların aileleri, Başkan Atay tarafından ilçeye kazandırılan önemli merkezleri de görme fırsatı buldu. Kemer Mahallesi'nde hizmete giren Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nı ziyaret eden heyet, buradaki materyallerle ilgili bilgi aldı. Oyuncakları deneyimleyen otizmli bireylerin heyecanı ise görülmeye değerdi.

Matematik ve Bilim Parkı'nın ardından Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan Kitap Kafe de otizmli bireyleri ağırladı. Öğrenciler burada kitapları inceleyerek bir süre vakit geçirdi. Buradaki ziyaretlerin ardından Otizm Yaşam Merkezi açılış törenine katılan heyet, yaşadıkları şehre döndüklerinde Efeler'de yapılan projeleri, özellikle de Otizm Yaşam Merkezi'ni örnek göstereceklerini belirtti. "Bu örnekler inşallah çoğalır. Bizi ağırlayan Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a bu güzel ve anlamlı projesi için çok teşekkür ediyoruz. Efeler halkı böyle bir başkana sahip olduğu için gerçekten çok şanslı" diye konuştular. - AYDIN

Efeler Belediyesi özel misafirlerini ağırladı
Efeler Belediyesi özel misafirlerini ağırladı
Efeler Belediyesi özel misafirlerini ağırladı
Efeler Belediyesi özel misafirlerini ağırladı
Efeler Belediyesi özel misafirlerini ağırladı
Efeler Belediyesi özel misafirlerini ağırladı
Efeler Belediyesi özel misafirlerini ağırladı

Mehmet Fatih Atay, matematik, Efeler, Otizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi özel misafirlerini ağırladı - Son Dakika


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