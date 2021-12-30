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Efeler'de sağlıklı kentleşme için imzalar atıldı - Son Dakika

Efeler'de sağlıklı kentleşme için imzalar atıldı

30.12.2021 16:46
Efeler'de sağlıklı kentleşme için imzalar atıldı

Efeler Belediyesi ve Mimarlar Odası Aydın Şubesi arasında Efeler'de sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma için işbirliği protokolü imzalandı.

Efeler Belediyesi ve Mimarlar Odası Aydın Şubesi arasında Efeler'de sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma için işbirliği protokolü imzalandı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Aydın Şube Başkanı Tuncer Saray arasında imzalanan bilimsel teknik işbirliği protokolü kapsamında, hizmetlerin kamu yararı çerçevesinde etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacak.

Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen protokol töreninde konuşan Başkan Atay, göreve geldiği günden bu yana sivil toplum örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin güçlenmesi konusunda büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bu protokolün imzalanması mimar arkadaşlarımızın ve odanın ekonomilerinin gelişmesine katkı yapacaktır. En azından haklı ile haksızı ayıracak olan bir iletişim ağının kurulmasını sağlayacaktır. Bu anlamlı protokolden dolayı şahsım ve belediye olarak büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Mimarlar Odası Aydın Şube Başkanı Tuncer Saray da şöyle konuştu:

"Protokol biz mimarlar için önemli bir adımdı. Meslektaşlarımız arasında haksız rekabeti önleyeceği için meslektaşların ekonomik düzeylerini belirli bir seviyeye çekeceği için mutluyuz. Efeler Belediyesi ile projelerimiz ve yapacak olduğumuz diğer işlerimizle ilgili birçok alanda paydaş olmamız nedeniyle, bize bu imkanı tanıyan sayın başkanıma çok teşekkür ediyorum. İşbirliğimizin daha güzel, daha geliştirilebilir olmasını diliyorum." - AYDIN

Efeler'de sağlıklı kentleşme için imzalar atıldı
Efeler'de sağlıklı kentleşme için imzalar atıldı
Efeler'de sağlıklı kentleşme için imzalar atıldı
Efeler'de sağlıklı kentleşme için imzalar atıldı
Efeler'de sağlıklı kentleşme için imzalar atıldı

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Mehmet Fatih Atay, Efeler, Saray, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler'de sağlıklı kentleşme için imzalar atıldı - Son Dakika


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