Efes Selçuk Belediye Başkanı Eğitimcilerle Buluştu

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk Eğitim-İş Temsilciliği'nin düzenlediği dayanışma gecesinde eğitimcilerle buluştu.

Aynı gece özel sektör öğretmenlerinin düzenlediği dayanışma etkinliğine de mesaj gönderen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, mesajında şunları kaydetti:

"Haklarınız ve laik, bilimsel, nitelikli eğitim için sürdürdüğünüz başarılı mücadeleyi saygı ve takdirle takip ediyorum. Bu akşamki dayanışma etkinliğinize yoğun programım dolayısıyla katılamasam dahi her daim yanınızda olacağımın, anayasal ve meşru tüm haklarınızı geri alıncaya kadar sizlerle dayanışmayı sürdüreceğimin sözünü veriyorum."

"GELECEĞE IŞIK YAKIYORSUNUZ"

Gecede konuşan ve konuşmasında öğretmenlik mesleğinin kutsallığına dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel, "Efes Selçuk'ta yetişmiş bir birey olarak söyleyeyim ki, sizlerin verdiği eğitimler sayesinde geleceğe kocaman bir ışık yakıyorsunuz. O yüzden öğretmenlerimizin hem yasal haklarının hem güvencelerinin hem de her şeyden önce gerçekten mesleklerini icra ederken akıllarının başka yerde kalmaması çok kıymetli. O anlamda her birinizin emekleri için çok teşekkür ettiğimi beyan ederek atanmayan öğretmenler ve aynı zamanda özel sektörde sömürülen öğretmenler için kocaman alkış almak istiyorum sizlerden" dedi.

Efes Selçuklu hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı üzerinden toplumda şiddetin giderek yaygınlaşmasına tepki gösteren Başkan Ceritoğlu Sengel, "Çok yakın bir zaman dilimi içerisinde hepimizin evladı ve kardeşi olan Halil Umut Meler'e bir saldırı gerçekleşti. Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleşen bu saldırı sonrasında basın açıklamamıza katılan Eğitim- İş temsilciliğine çok teşekkür ediyorum. Eğitim-İş Temsilcisi kıymetli Yaşar Hocam ve arkadaşları haksızlığa uğrayan birisi olduğunda toplumun hiçbir ferdini yalnız bırakmıyor. O yüzden çok kıymetli bir sendikanın üyeleri olduğu söylemek istiyorum. Türkiye'nin gelmiş olduğu bu durumda hakime, hekime, hakeme, öğretmene, doktora ve kamu görevini icra eden bütün herkese uygulanan şiddet ve zulmü de kınadığımı beyan ederek Eğitim- İş sendikasına katkısı ve duyarlılığı için teşekkür ederim" diye konuştu.

Başkan Ceritoğlu Sengel emekli olan sendika üyesi öğretmenlere eğitime sunmuş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, sendikaya üye olan yeni öğretmenlere rozetlerini taktı.