Efes Selçuk Belediye Başkanı'ndan Meryem Ana Otoparkı Gelirleri Açıklaması - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediye Başkanı'ndan Meryem Ana Otoparkı Gelirleri Açıklaması

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana Otoparkı gelirlerinin belediye ile paylaşılmasına yönelik yaptığı açıklamada, bu gelirlerin büyük önem taşıdığını ve meclis üyeleriyle birlikte çaba harcayarak başarılı olacaklarına inandığını belirtti.

05.11.2024 11:57  Güncelleme: 11:58
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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana Otoparkı gelirlerinin belediyeden alınmasına ilişkin, "Umut ediyorum ki olumlu sonuç elde edeceğiz. Bütün meclis üyelerime, siyasi partilerde görev alan herkese söylüyorum: Herkes en az benim kadar efor sarf ederse biz bu işi başaracağız. Bu bahsettiğim Selçuk ittifakı bu işi başaracak diye umut ediyorum" diye konuştu.

Efes Selçuk Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen üyesi Filiz Ceritoğlu Sengel, kasım ayı meclis toplantısının ilk oturumunda Meryem Ana Otoparkı gelirlerinin belediyeden alınmasının gündeme geliş sürecini anlattı. Başkan Sengel, şu açıklamayı yaptı:

"2023 Aralık'tan beri aktardığımız, ilk zamandan itibaren çaba sarf ettiğimiz Meryem Ana Otoparkı ve girişiyle ilgili bir tehdit altındayız. Elimize bir ihtar yazısı geldi. Ben kendi nazarımda bütün aradığım, mesaj attığım isimleri not tuttuğum için herkesle de paylaşmak istiyorum. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmaylarıyla hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün kurmayları ile görüştüm, ilgili evrakları gönderdim. En son Sayın Binali Yıldırım'ı aradım hatta. Kendisiyle de görüştüm. Ben belediye başkanı sıfatıyla Efes Selçuk'un çıkarlarını düşünürken hiç geri adım atmam, hiç çekinmem. Hatta Sayın Binali Yıldırım'a Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da randevu istediğimi beyan ettim. 2009 yılından itibaren meclis üyesi olduğumdan beri mevzu benim için gerçekten Efes Selçuk'tur. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de genel merkezine girmişliğim vardır Efes Alt Kapı için. Randevuyu bire bir ben almıştım o dönemde de. O yüzden bütün herkese öncelikle tüm meclis gruplarına o gün de söyledim: Herkesin elinin, kolunun değdiği yere kadar, dilinin yettiği yere kadar. Herkesin gönlünün zaten Efes Selçuk'tan yana olduğunu düşünüyorum. Emin olun bu göstermiş olduğum efordan dolayı ne yüksünürüm ne sıkılırım. Sonuna kadar devam ederim. Gururla yapıyorum yani bunu. Bunu da herkesin bilmesini istiyorum."

Meryem Ana Otoparkı ve girişinden elde edilen gelirlerin Efes Selçuk Belediyesi'nin yanı sıra kent için de büyük bir önem taşıdığına dikkati çeken Sengel, şöyle devam etti:

"Meryem Ana Otoparkı gelirleri bizim gelirlerimizin yüzde 60'ını oluşturuyor.  Bizim sigorta dahil personel giderlerimiz ile yüzde 60 oranında bir giderimiz vardır.  Var olan şey Efes Selçuk için, Efes Selçuk'un sosyal yardıma ihtiyacı olan çocukları için Şen Çocuk Atölyeleri'nde çocuklarımız bakılabilsin diye, Gıda Dayanışması'nda çocuklarımız öğle yemeğini yiyebilsin diye öteki taraftan da personelimizin tıkır tıkır maaşı ödensin, ikramiyelerde bir sıkıntı yaşanmasın diye kullanıyoruz. Umut ediyorum ki olumlu sonuç elde edeceğiz. Bütün meclis üyelerime, siyasi partilerde görev alan herkese söylüyorum: Herkes en az benim kadar efor sarf ederse biz bu işi başaracağız. Bu bahsettiğim Selçuk ittifakı bu işi başaracak diye umut ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Efes Selçuk Belediye Başkanı'ndan Meryem Ana Otoparkı Gelirleri Açıklaması - Son Dakika

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