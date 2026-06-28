Eğil Belediyesi'nden yeni doğan bebeklere hoş geldin hediyesi - Son Dakika
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Eğil Belediyesi'nden yeni doğan bebeklere hoş geldin hediyesi

Eğil Belediyesi\'nden yeni doğan bebeklere hoş geldin hediyesi
28.06.2026 12:12
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Eğil Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında, yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret edilerek temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan hediye paketleri teslim ediliyor.

Eğil Belediyesi tarafından yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında, yeni doğan her bebek için ailelere temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan hediye paketi hazırlanıyor. Belediye ekipleri, bebek sahibi olan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ailelerin mutluluğuna ortak oluyor. Hayata gözlerini yeni açan her bebeğin geleceğe uzanan en kıymetli umut olduğunu belirten Eğil Belediyesi, proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ihtiyaç duyabileceği malzemeleri temin ederek ailelere hediye paketi olarak sunuyor. Uygulama, vatandaşların da takdirini topluyor.

Eğil Belediyesi'nden yeni doğan bebeklere hoş geldin hediyesi

AİLELERİN SEVİNCİNE ORTAK OLUNUYOR

Eğil Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği "Hoş Geldin Bebek" projesiyle yeni doğan bebeklerin ailelerini yalnız bırakmıyor. Belediye ekipleri, bebek sahibi olan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hem hayırlı olsun dileklerini iletiyor hem de hazırlanan hediye paketlerini teslim ediyor. Proje kapsamında ailelere, yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarına yönelik malzemelerden oluşan paketler ulaştırılıyor. Böylece ailelerin mutluluğuna ortak olunurken, bebeklerin ilk günlerinde ihtiyaç duyabilecekleri ürünler de destek olarak sunuluyor. Yaptığı projelerle vatandaşların beğenisini kazanan Eğil Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek" uygulamasıyla ilçede sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

SEYDAOĞLU: VATANDAŞIMIZIN HER GÜZEL BAŞLANGICINDA YANINDAYIZ

Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, "Hoş Geldin Bebek" projesini önemsediklerini belirterek, göreve geldikleri günden bu yana her alanda vatandaşların yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi. Başkan Seydaoğlu, "Eğil Belediyesi olarak göreve başladığımızda her alanda vatandaşın yanında olacağımızı ifade etmiştik. Sağlıklı bir nesil yetişmesini sağlamak amacıyla Hoş Geldin Bebek Projemiz kapsamında ekibimiz her gün yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret ediyor" dedi. Belediyeciliği yalnızca hizmet sunmak olarak görmediklerini vurgulayan Seydaoğlu, ailelerin mutluluğuna ortak olmanın da önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

YENİ DOĞAN BEBEKLERE SAĞLIKLI VE HUZURLU ÖMÜR DİLEĞİ

Başkan Fırat Seydaoğlu, yeni doğan bebeklerin ailelerine hazırlanan hediyeleri ulaştırmaya devam ettiklerini belirterek, projenin hem ailelere destek olmayı hem de güzel bir başlangıca katkı sunmayı amaçladığını söyledi. Seydaoğlu, "Eğil Belediyesi olarak, bu anlamlı yolculuğun ilk günlerinde ailelerimizin mutluluğuna ortak olmak ve 'Hoş geldin' demek için yeni doğan bebeklerimize sevgiyle hazırladığımız hediyelerimizi ulaştırıyoruz. Çünkü biz, belediyeciliği sadece hizmet sunmak değil; sevince ortak olmak, zor günde destek olmak ve her güzel başlangıçta vatandaşımızın yanında durmak olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Dünyaya merhaba diyen tüm bebeklere sağlık, huzur ve bereket dolu bir ömür dileyen Seydaoğlu, aileleri de gönülden tebrik ettiklerini söyledi.

Haber: Mehmet Güngördü

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