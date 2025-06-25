Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu "Aile Dostu Politikalar" gündemiyle toplandı - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu "Aile Dostu Politikalar" gündemiyle toplandı

Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu "Aile Dostu Politikalar" gündemiyle toplandı
25.06.2025 15:17
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Eğitim-Bir-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Eğitim-Bir-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla aileyi güçlendirmeye yönelik şekillendirilen talepler, Ankara'da düzenlenen Kadın Komisyonu 9. Şube Temsilciler Toplantısı'nda değerlendirildi.

Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu 9. Şube Temsilciler Toplantısı, Memur-Sen'in 30. kuruluş yılı kapsamında düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 30. Yıl Vefa Buluşması ve hemen ardından gerçekleştirilen Kadın Komisyonu 3. Türkiye Buluşması sonrasında yapıldı. Toplantıya Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, Genel Başkan Yardımcısı Mesut Öner, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Kadın Komisyonu Başkan Yardımcıları Necla Doğan, Kezban Çarıkcı, Bahar Şahin ve Meryem Tufanoğlu katıldı. Toplantıda, Eğitim-Bir-Sen'in 144 şubesinden kadın komisyonu başkanları ve temsilcileri söz alarak toplu sözleşme sürecine dair görüş ve önerilerini dile getirdi.

Toplantının gündemi "Aile Dostu Politikalar"

Toplantının öncelikli gündem maddesi, kamu personelinin yaklaşık yarısını oluşturan kadın çalışanlar ile özelde eğitim ve bilim hizmet kolundaki personelin ihtiyaçlarına yönelik aile dostu politikaların "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilmesi talebi oldu. Toplantıda, kadın kamu görevlilerinin annelik sorumlulukları ile çalışma hayatı arasında sıkışmadığı, ailenin güçlendirildiği, çocukların ihmal edilmediği, adil ve sürdürülebilir bir çalışma düzeninin inşa edildiği bir sistemin gerekliliği vurgulandı. Kadın temsilcilerin dile getirdiği önerilerin, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen'in hazırladığı çeşitli raporlarda yer alan verilerle örtüştüğü gözlemlendi. Bu kapsamda, eşi çalışmayan kamu görevlisine yönelik desteklerin artırılması, kadın kamu görevlilerine çocuk sayısına göre ilave prim gün sayısının verilmesi, emeklilik yaşının düşürülmesi gibi öneriler gündeme geldi.

Gelir vergisinin, kamu görevlileri için yüzde 15 oranında sabitlenmesi gerektiği, ayrıca evli kamu görevlileri için yüzde 2,5 ve her çocuk için ek yüzde 2,5 indirim uygulanmasının aileyi teşvik eden düzenlemeler arasında yer alması gerektiği ifade edildi. Toplantıda haftalık çalışma süresinin 32 saate, çalışma gününün 4 güne düşürülmesi yönünde talepler dile getirildi. Ayrıca yıllık izin sürelerine çocuk sayısına göre ilave günler eklenmesi önerildi. Buna göre, birinci çocuk için 5, ikinci çocuk için 10, üçüncü çocuk için ise 15 gün ek izin verilmesi gerektiği ifade edildi. Kadınlara yönelik güvenceli esnek çalışma modelleri, doğum sonrası 52 haftalık izinle desteklenen toplam 60 haftalık analık izni, kamu görevlilerinin yararlanamadığı yarı zamanlı çalışma hakkına ilişkin usul ve esasların ivedilikle belirlenmesi ve süt izninin 2 yıla çıkarılması gibi düzenleme talepleri de değerlendirmeye alındı.

Babalık izin sürelerinin artırılması gerektiği belirtilirken, büyük kampüslere rağmen birçok kamu kurumunda kreş hizmetinin bulunmaması da önemli bir sorun olarak öne çıktı. Bu kapsamda, devletin doğrudan kreş hizmeti sunması ya da çocuk başına 7500 gösterge rakamı üzerinden kreş yardımı yapılması gerektiği ifade edildi. Doğum yardımı tutarlarının ekonomik koşullar dikkate alınarak artırılması ve 10 bin gösterge rakamı esas alınarak ödenmesi yönündeki teklif de gündeme getirildi. Ayrıca, nüfus artış hızındaki düşüşün bir toplumsal beka meselesi haline geldiği, bu bağlamda genç kamu görevlilerinin evlilik süreçlerinin desteklenmesi gerektiği ifade edildi. Bu çerçevede 50 bin TL evlenme yardımı ve 300 bin TL evlilik ödeneği sağlanması yönünde öneriler değerlendirildi.

Genel talepler de müzakere edildi

Yalnızca kadın çalışanlara yönelik değil, tüm kamu görevlilerini kapsayan genel talepler de ele alındı. Enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması, refah payı uygulaması, aile yardımının artırılması, kira ve yiyecek yardımı, kreş, doğum ve evlenme yardımlarında artış sağlanması, bayram ikramiyelerinin artırılması, ek ödeme oranlarının yükseltilmesi, fazla çalışma ücretlerinin güncellenmesi ve kamu kurumlarında sendika temsilcilerinin de yer aldığı mobbing kurullarının kurulması gibi konular müzakere edildi. Emekli maaşları ile görev aylığı arasındaki farkın giderilmesi, maaş kalemlerinin tamamının emekliliğe yansıtılması ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) çalışanlarının Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'na (GİHS) geçirilmesine yönelik talepler de gündeme geldi.

Boykot çağrısı tekrarlandı

Toplantıda, ayrıca Filistin, Doğu Türkistan, Arakan başta olmak üzere mazlum coğrafyalardaki zulme karşı boykot çağrısı da tekrarlandı.

"Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" kampanyasındaki toplanan 5 milyon 293 bin imzayla aile kurumuna ve başörtüsüne anayasal güvence talebi bir kez daha vurgulandı. Toplantının sonunda, özverili çalışmalarıyla öne çıkan şube kadın komisyonu yöneticilerine plaket takdim edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu 'Aile Dostu Politikalar' gündemiyle toplandı - Son Dakika

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