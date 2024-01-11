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Eğitim-Bir-Sen Üyeleri, Murat Emir'e Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen Üyeleri, Murat Emir'e Tepki Gösterdi

Eğitim-Bir-Sen Ankara 3 Nolu Şube üyeleri ve öğretmenler, CHP Milletvekili Murat Emir'in öğretmenleri aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle parti genel merkezi önüne siyah çelenk bıraktı. Emir'in sözleri tepkiyle karşılanırken, öğretmenlerin protesto gösterisi düzenlendi. Eğitim-Bir-Sen Ankara 3 Nolu Şube Başkanı Zahit Şahin, Emir'den özür dilemesini istedi ve haddini bilmesi gerektiğini belirtti.

Eğitim-Bir-Sen Üyeleri, Murat Emir\'e Tepki Gösterdi
11.01.2024 - 12:22,  Güncelleme: 12:23
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Eğitimciler Birliği Konfederasyonu (Eğitim-Bir-Sen) Ankara 3 Nolu Şube üyeleri ve öğretmenler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Murat Emir'in öğretmenleri aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle parti genel merkezi önüne siyah çelenk bıraktı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında asıl mesleği öğretmenlik olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz için "Mesleğini biliyor musunuz Kazan belediye başkanının? Öğretmen" şeklindeki sözleri tepkiyle karşılandı. Kahramankazan Belediye Başkanının Ankara Büyükşehir Belediyesi için aday olabilme ihtimali üzerine yapılan tartışmada söz konusu sözleri sarf eden Emir'e tepki gösteren öğretmenler, CHP Genel Merkezi önünde protesto gösterisi düzenledi. Eğitim-Bir-Sen Ankara 3 Nolu Şube üyeleri ve öğretmenler, genel merkezin önüne siyah çelenk bıraktı.

"Murat Emir haddini bil"

Eğitim-Bir-Sen Ankara 3 Nolu Şube Başkanı Zahit Şahin, yaptığı konuşmada, "Bir televizyon programında CHP Milletvekili Murat Emir, öğretmenleri küçültücü ve aşağılayıcı cümleler ifade etmiştir. Öğretmenler bizim baş tacımızdır. Biz öğretmen olarak şerefli ve haysiyetli bir meslek grubu içerisindeyiz. Murat Emir'in derhal tüm öğretmenlerden özür dilemesini istiyoruz. Bu kendini yetiştiren öğretmenlere de hakarettir. Yeterince ders almamıştır ve o yüzden Murat Emir kendine gel ve haddini bil" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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