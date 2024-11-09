Eğitim Gücü Sen'den Mülakat Eleştirisi

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Eğitim Gücü Sen'den "mülakat mağduru öğretmenler" için basın açıklaması

ANKARA - Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) öğretmen atama mülakat sonuçlarında adaletsizlik olduğu gerekçesiyle Ankara'da basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eğitim Gücü Sen öğretmen atama mülakat sonuçlarında adaletsizlik olduğu gerekçesiyle Ankara Ulus Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. Mülakatlarda adaletsizlik olduğunu ifade eden Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, "Mülakatların kaldırılması Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanının sözüdür. Devletin sözüdür. Ne acıdır ki devletin sözünü tutması için buraya geldik. Bir önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenler için mülakat yapılmayacağını ifade etmiştir. Sonrasında yeni Bakan Yusuf Tekin 'mülakatları mülakat gibi yapacağız' demişti. Komisyonlar kurulup herkese kendi branşında 45 dakika mülakatla yapılacağını ifade etmiştir. Biz o zamanda yaptığımız basın açıklamasında bunun uygulanamayacağını, böyle bir sürenin olmayacağını ve böyle bir komisyon sayısının gerçek dışı olduğunu, sahaya aykırı olduğunu ifade etmiştik. ve uygulayamadılar. Mülakatı mülakat gibi yapamadıkları gibi bir becerisizlikle komisyonlar kuruldu ve toplantı dahi yapamadılar. Komisyonun birisi herkese artı 2 puan komisyonun birisi herkese artı 5 puan verdi. Bu ölçme değerlendirme midir? Ankara'daki bir komisyona bakıyorum; herkese 5 ile 7 puan vermiş. İstanbul'da ise herkesin KPSS puanına göre bir değerlendirme yapılmış. Şimdi İstanbul'da mülakata giren arkadaşımızın ne suçu var? Bir anda sıralamadan çıktı. Peki Ankara'daki arkadaşımızın ne özelliği var? Bir anda binlerce kişinin önüne geçip sıralamaya girdi. ve mülakatlar maalesef mülakat gibi yapılamadı" dedi.

"Mülakatların iptalini talep ediyoruz"

Açıklamasının devamında sıralanmaların açıklanmadığını belirten Özat, "İşin bir diğer ucube yanı da sıralamalar açıklanmıyor. Sıralama sınavında sıralama açıklanmamış. ve öğretmenlere demişler ki 3-5 gün itiraz süreciniz var. Bu öğretmen neye itiraz edecek. Sıralaması belli değil. Gizleniyor. Puanlara kazara açıkladınız daha sonra yarım saat sonra kendiniz kaldırdınız. 13 bin kişi sistemden gördü. Bakanlık her şeyi becerisizlikle yürüttü. Mülakat puanları haksız bir şekilde açıklanmıştır. Yarın bir gün sıralanmalar açıklandığında bakanlık bu işin altından kalkamaz. Bu bir hak ihlalidir. Kul hakkıdır. Mülakatların iptalini talep ediyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum" diye konuştu.