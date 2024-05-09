Eğitim Gücü Sen, okul müdürünün öldürülmesiyle ilgili iş bırakma eylemi yapacak - Son Dakika
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Eğitim Gücü Sen, okul müdürünün öldürülmesiyle ilgili iş bırakma eylemi yapacak

Eğitim Gücü Sen, okul müdürünün öldürülmesiyle ilgili iş bırakma eylemi yapacak

Eğitim Gücü Sen Kayseri Şubesi, İstanbul'da okul müdürünün öldürülmesiyle ilgili olarak 2 gün iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Ayrıca, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin artmasıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundular.

09.05.2024 12:15
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Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Kayseri Şube Başkanı Ömer Abacı, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde görev yapan okul müdürünün eski öğrencisi tarafından silahla vurularak, öldürülmesiyle ilgili olarak 2 gün işi bırakma eylemi yapacaklarını söyledi.

Eğitim Gücü Sen Kayseri Şubesi, İstanbul'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ın Irak asıllı öğrenci tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan açıklamada; öğrencisi tarafından öldürülen İbrahim Oktugan'ın ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına baş sağlığı dileyen Eğitim Gücü Sen Kayseri Şube Başkanı Ömer Abacı, "Bugün burada, Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası olarak bir araya gelmemizin sebebi, eğitim çalışanlarının karşılaştığı şiddet olaylarına dikkat çekmek ve bu soruna çözüm bulunması için sesimizi duyurmaktır. İstanbul'da okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat eden Okul Müdürümüz Sayın İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve eğitim camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, idareciler ve eğitim çalışanları olarak, artan şiddet vakaları karşısında sessiz kalmayı reddediyoruz. Son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının artması, sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Eğitim çalışanlarına yönelik yapılan fiziksel ve sözlü saldırılar, sadece çalışanların sağlığını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrenci ve velilerin de güvenliğini tehlikeye atıyor. Milli Eğitim Bakanlığına sesleniyoruz: Eğitim çalışanlarının can güvenliği artık birinci öncelik olmalıdır. Gerekli önlemlerin alınması ve şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans politikasının benimsenmesi gerekmektedir. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ciddiyetinin farkında olduğumuzu ve bu sorunun çözümü için adım atılması gerektiğini vurguluyoruz" şeklinde konuştu.

2 gün işi bırakacaklar

Eğitim Gücü Sen olarak, yaşanan olay sebebiyle 2 gün iş bırakma eylemi yapacaklarını söyleyen Abacı, "Eğitim çalışanlarının insanca yaşayabilecekleri bir çalışma ortamı sağlanmalı ve hak ettikleri değeri görmelidirler. Eğitim Gücü Sen olarak 9-10 Mayıs 2024 tarihinde 2 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğimizi duyuruyoruz. Bu eylem, eğitim çalışanlarının haklarına sahip çıkma ve sesimizi duyurma adına bir adımdır. Bu basın açıklamasıyla, 'Eğitim Çalışanlarına Şiddet Yasası'nın bir an önce çıkarılmasını talep ediyoruz. Okullarımıza yeterli sayıda güvenlik görevlisi temin edilmesini istiyoruz. Bu yasal ve somut adımlar atılmadan, eğitim çalışanlarının güvenliği sağlanamaz. "Yarın da sen olabilirsin, öğretmenim" diyerek, hepimizin bu tehlikelere karşı savunmasız olabileceğini hatırlatıyorum. Hiçbirimiz bu tür bir tehlike ile yüz yüze kalmayı hak etmiyoruz. Eğitim Gücü Sendikası olarak, eğitim çalışanlarının güvenliği için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu zorlu mücadelede tüm eğitim çalışanlarını yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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