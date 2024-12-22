Eğitim ve Tatbikat Ziyareti

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, ADÜ öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim ve tatbikat alanını ziyaret etti.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kızılay Aydın Şubesi ve Adnan Menderes Üniversitesi işbirliği ile Adnan Menderes Üniversitesi'nde eğitim gören geleceğin ambulans ve acil bakım teknikerlerine (paramedik) yönelik olarak AFAD ekipman tanıtımı, UMKE araç ve gereçlerinin tanıtımı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin travma vaka yönetimi, olay yeri yönetimi ve vaka senaryoları üzerine eğitim ve tatbikat yapıldı. Eğitim ve tatbikat alanını ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, UMKE ve Acil Sağlık Hizmetleri personellerinden verilen eğitim ve tatbikat ile ilgili bilgi alarak, öğrencilere başarılar diledi.

İl Sağlık Müdürü Eser'e ziyaretleri sırasında Sağlık Hizmetleri Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Birim Uzmanı ve diğer kurum yetkilileri eşlik etti. - AYDIN