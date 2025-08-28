Ekmekten Vida Çıktı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ekmekten Vida Çıktı!

Ekmekten Vida Çıktı!
28.08.2025 14:04  Güncelleme: 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta Halit Bostan, ekmeğinin içinden vida çıkmasıyla şok oldu ve denetim talep etti.

Erfelek ilçesine bağlı Karapınar köyünde ikamet eden Halit Bostan, öğlen yemeği için köyün bakkalından ekmek aldı. Ardından evine giden Bostan'ın iddiasına göre, yemek yediği esnada ekmeği çiğnerken dişine sert bir cisim çarptı. Çarpan cismi ağzından çıkarttığında ise vida olduğunu gördü.

HEMEN BAKKALA KOŞTU

Yaşadığı olayın ardından köy bakkalının yolunu tutan Bostan, durumu bakkal işletmecisine aktarmasıyla esnafın da şaşırdığını belirtti. Bostan, fırıncı esnafına da durumla ilgili haber verilmesini istedi.

Ekmekten öyle bir şey çıktı ki! Neredeyse dişini kaybedecekti

BAKKAL DA ŞAŞTI KALDI

Olayı anlatan Bostan, "Yemek yerken ekmeği ağzıma koydum. Çiğnerken içinden vida çıktı. Neredeyse dişimi kıracaktı. Dişime vurunca farkına vardım. Ekmeği Karapınar köyünden bakkaldan aldım. Bakkal da Erfelek'ten bir fırından alıyormuş ekmeği. Bu sabah bakkala gidip durumu görüştüm. Onlar da 'nasıl olur' diye şaşırıp kaldılar. Fırını uyarıp uyarmadıklarını bilmiyorum. Sinop'ta fırınlar denetleniyor mu bilmiyorum ama Erfelek'te mutlaka fırınların denetlenmesini istiyorum" diye konuştu.

Ekmekten öyle bir şey çıktı ki! Neredeyse dişini kaybedecekti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Olaylar, Ekonomi, Ekmek, sinop, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ekmekten Vida Çıktı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler
Edirne’deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış Edirne'deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış
Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti
Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti
Beşiktaş’ta veda Bu akşam İstanbul’dan ayrılıyor Beşiktaş'ta veda! Bu akşam İstanbul'dan ayrılıyor
İstanbul Valiliği, Şişhane Metro İstasyonu’nun kapatıldığı iddialarını yalanladı İstanbul Valiliği, Şişhane Metro İstasyonu'nun kapatıldığı iddialarını yalanladı

14:45
Ali Babacan canlı yayında cebinden çift cüzdan çıkardı
Ali Babacan canlı yayında cebinden çift cüzdan çıkardı
14:25
Soylu: Özel hakkında Anayasa’yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır
Soylu: Özel hakkında Anayasa'yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır
14:18
Keşke biraz dik dursanız Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail’den özür dilediler
Keşke biraz dik dursanız! Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail'den özür dilediler
14:10
Fenerbahçe yedek kulübesinde yayına yansıyan tartışma
Fenerbahçe yedek kulübesinde yayına yansıyan tartışma
14:00
Komisyonda söz alan Bülent Arınç’tan çok konuşulacak “Öcalan“ ve “Genel af“ çıkışı
Komisyonda söz alan Bülent Arınç'tan çok konuşulacak "Öcalan" ve "Genel af" çıkışı
13:26
MHRS’de yeni dönem başlıyor Üniversite hastaneleri de dahil edildi
MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2025 15:09:44. #7.12#
SON DAKİKA: Ekmekten Vida Çıktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.