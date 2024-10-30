Ekrem İmamoğlu Bursa\'da Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluştu

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de farklı kentlere yapacağı ziyaretlerin ilkini gerçekleştirdiği Bursa'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

TBB tarafından 'Bursa Buluşması' kapsamında düzenlenen sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma programı, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programa, TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının ve BESOB'a bağlı odaların başkan ve yöneticileri katıldı.

"Sivil toplum, önemli bir paydaşımızdır"

MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bursa'ya yaptığı ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Sivil toplumun gücünü bildiklerini belirten Bozbey, "Önümüzdeki süreçte oluşturacağımız birçok projede sivil toplum kuruluşları ortağımız olacak. Özellikle 1/100.000'lik plan çalışmalarımızda sivil toplumla beraber Bursa'nın sorunlarını masaya yatıracağız. Sivil toplum, Bursa'nın geleceğini şekillendirme konusunda önemli bir paydaşımızdır. Tüm sivil toplum kuruluşlarına ve odalarımıza katkı ve destekleri için şimdiden teşekkür ediyorum. Bursa'nın Kent Anayasası'nı hep birlikte inşa edeceğiz. İstanbul Planlama Ajansı ile beraber çalışarak Marmara'yı da bütüncül bir yaklaşımla ele alıp, Bursa'nın geleceğini oluşturacağız" dedi.

"Bursa ile gurur duymamız gerekiyor"

İmamoğlu, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma programını düzenleyen Başkan Bozbey'e ve emeği geçenlere teşekkür etti. TBB'nin yeni döneminde 'imtiyaz değil adalet', 'menfaat değil hakkaniyet' diyerek yola çıktıklarını söyleyen İmamoğlu, 'Daha iyi bir gelecek, yerelden gelecek' prensibi ve sloganıyla yürüdüklerini anlattı. Şehirlerde ortak çözüm yolları aramayı, huzur içerisinde bir Türkiye var etmeyi hedeflediklerini söyleyen İmamoğlu, binlerce yıllık geçmişi olan Bursa'da bulunmaktan da büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Bursa'nın, Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden birisi olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bursa, en yüksek ekonomik değer oluşturan 5 ilimizden bir tanesidir. Bursa ile gurur duymamız gerekiyor. Büyük bir imparatorluğun kurulduğu coğrafyanın ana merkezi olan Bursa, Türkiye'deki sanayileşmenin de merkezidir. Bursa, Türkiye'nin dünyaya açılan önemli kapılarından birisidir. Bursa'da üretim yapan insanlar, ortak akılla hareket etmeyi herkesten iyi bilirler. Her alanda dayanışması güçlü bir şehirdir Bursa. Fazlasıyla övgüyü hak eden Bursa'nın, hak ettiği desteği alamadığını da Mustafa Bozbey Başkanımla konuştuk. Biz bunları dert ediyoruz. 'Birlikte nasıl iş geliştiririz?' diye Mustafa Başkanımla birbirimizin gözünün içine bakıyoruz. Gelecekte sorunları çözecek kadrolar bizler olacağız. Hem TBB Başkanı olarak ben, hem MBB Başkanı olarak O, birlikte çalışıyor, birlikte düşünüyor, birlikte çabalıyoruz" diye konuştu.

"Birlikte çözümler üretiyoruz"

İstanbul ve Bursa arasındaki muhabbetten çok güzel fırsatların ortaya çıkacağını anlatan İmamoğlu, "Bursa ve İstanbul aynı tarihi yaşıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun iki başkentinden bahsediyoruz. Ortak fırsatlarımız ve tehditlerimiz var. Deprem gerçeği, iki şehrin de önemli meselesidir. Birlikte çalışacağız. Birlikte çözümler üretiyoruz. Hep birlikte el ele ereceğiz. Sorunları tespit edeceğiz. Günü geldiğinde güzel kadrolarla, memleketin evlatlarıyla sorunların hepsini biz çözeceğiz. Mustafa Başkanımla el ele, gönül gönüle daha fazla alanda birlikte çalışacağız. Türkiye'nin geleceğinin Marmara'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan geçtiğini bile iki belediye başkanıyız" dedi.

"Birlik ve beraberliğimizi yaşayalım ve yaşatalım"

TBB olarak şehirlerin mevcut durumunu, dertlerini ve isteklerini anlayabilmek adına ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden İmamoğlu, yerel yönetimlerin iradesinin güçlenmesi adına da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini dile getirdi. El ele vererek mücadele ortamının oluşturulmasıyla her sorunun aşılabileceğini anlatan İmamoğlu, "İstişare, buluşma, ortak akıl, birlikte konuşma ve üretme, dayanışma bu ülkenin çimentosudur. Birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, inancımızı beslemek ve büyütmek adına sivil toplum kuruluşlarıyla buluşuyoruz. Aramızdaki diyaloğumuzu büyüteceğiz. Huzuru tesis etme görevi bize düşüyor. 86 milyonun güzel birlikteliğinin aşamayacağı sorun yoktur. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi yaşayalım ve yaşatalım" diye konuştu.

Program, konuşmaların ardından soru cevap bölümüyle devam etti. - BURSA