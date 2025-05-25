Elazığ Belediye Başkanı\'ndan Futbol Takımına Destek Çağrısı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, takımın bugün yaptığı antrenmanı ziyaret ederek antrenman sonrası sağduyu çağrısında bulundu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, takımın bugün yaptığı antrenmanı ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Elazığspor ile Vanspor FK, Nesine 2. Lig Play-Off 3. tur rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Maç hakkında antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Şerifoğulları sağduyu çağrısı yapıp sadece takımı desteklemeye odaklanması gerektiğini kaydetti.

"Taraftarlarımızı centilmen olmaya davet ediyorum"

Başkan Şerifoğulları açıklamasında, "Perşembe günü Van'da oynanan Vanspor-Elazığspor maçında yaşanan olaylar hepimizi derinden üzmüştür. Sporun birleştirici gücünden uzak kin ve nefret söylemlerini şiddetle reddediyoruz. Elazığımız Van'ından Kayseri'sine, Şırnak'ından Batman'ına Edirne'sinden Kars'ına kadar ülkemizin 780 Bin m2'sine her karış toprağına sevdalı bir şehirdir. Elazığlılar 81 il insanına saygılıdır. Elazığımızın ruhunda vatanseverlik vardır. Pazartesi günü Vanspor'la oynayacağımız maçtada Elazığlılar inanıyoruz ki misafirperverliğini en güzel şekilde gösterecektir. Perşembe günü yaşananları unutmuş, tamamen takımımızın başarısına odaklanıp, misafirperverliğimizi gösterip 90 dakika boyunca bütün taraftarlarımız takımını destekleyecek. Yaklaşık 1 buçuk milyon hemşerimizde ruhen takımına destek olacak. Biz inanıyoruz ki takımımız turu geçecek ve final maçında tekrar Elazığımız şampiyonluk yolunda en önemli engeli geçip final maçında da galip gelip tekrar bir üst lige çıkacaktır. Stadyuma gelen bütün taraftarlarımızı centilmen olmaya çağrıda bulunmak istiyorum. İnanıyoruz takımımız bir üst tura çıkacak ve final maçında da şampiyon olup tekrar şehrimiz hep birlikte sevinecektir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ