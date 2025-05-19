Elazığ Bilm. ve Sanat Merkezinden TUBİTAK Zaferi - Son Dakika
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Elazığ Bilm. ve Sanat Merkezinden TUBİTAK Zaferi

Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi'nden 3 proje, TUBİTAK destek almaya hak kazandı.

19.05.2025 14:21
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Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi'nden 3'lü TUBİTAK zaferi

ELAZIĞ - Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli 3 öğretmenin projesi desteklenmeye hak kazandı.

Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi, bilim ve projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Merkezde eğitim-öğretim hayatı içerisinde birçok çalışmaya imza atılıyor. Bu çerçevede matematik öğretmeni Neslihan Gül'ün 'TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği' projesi, İngilizce öğretmeni Cihat Turan'ın 'Dijital Çağın Coğrafyası: Teknoloji Temelli Yenilikçi Eğitim' projesi ve matematik öğretmeni Tuba Özer'in 'Benim Aklım Matematiği Keser-II' projesi desteklenmeye hak kazandı. Projeleri kabul edilen eğitimcilerin, uygulamaya geçeceği öğrenildi.

Projesi hakkında bilgi veren Cihat Turan, "TUBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında yapmış olduğumuz 'Dijital Çağın Coğrafyası: Teknoloji Temelli Yenilikçi Eğitim' adlı projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu projeyle beraber Fırat Kalkınma Ajansı bölgesinde bulunan Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'den 30 coğrafya öğretmenimizi; yenilikçi, 21. Yüzyıl becerilerine uygun ve teknoloji destekli eğitimler verilecektir. Bu eğitimlerde Fırat Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi bünyesindeki akademisyenlerle iş birliği yapıldı. Özellikle FÜ, bizim paydaş kurumuz olarak hareket etmiştir. 30 coğrafya öğretmenimiz Türkiye yüzyılı maarif modeline uygun bir şekilde teknoloji temelli yenilikçi eğitim uygulamaların katılacaktır" dedi.

Projesini tanıdan Tuba Özer, "TUBİTAK 4004 doğa eğitimi ve bilim okulları kapsamında, desteklenmeye hak kazanmıştır. Elazığ'da 7. sınıfta eğitim gören 30 öğrencinin katılımı ile bu proje gerçekleştirilecektir. Öğrenciler, bu projede etkileşimli olarak yüz yüze eğitim alacaklardır. Bu eğitimleri, Fırat Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi'nin akademisyenleri, Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri ve ek olarak Rize, Şanlıurfa'dan projemizi destekleyecek 2 matematik öğretmeni ile gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

Neslihan Gül ise " TUBİTAK 4007 Bilim Şenliği projesinin yürütücüsüyüm. Projemiz Türkiye'de 89 proje arasında yer alarak kabul edildi. Aynı zamanda ilde kabul edilen tek proje oldu. Biz bilim şenliğimizi hazırlarken, katılımcılardan her yaş grubuna hitap edecek etkinlikler oluşturmayı hedefledik. 34 ekinlik, 2 söyleşiden oluşmaktadır. Etkinliklerimizde, akademisyen, doktor, mühendis, eczacı ve avukatların desteklerini alarak kodlama, yazılım, yapay zeka, sürdürülebilirlik, çevre ve doğa bilinci, sanat, müzik gibi alanlardan oluşturmayı hedefledik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Bilm. ve Sanat Merkezinden TUBİTAK Zaferi - Son Dakika

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