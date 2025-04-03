Elazığ'da 106 Geçici İşçi Alımı Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Elazığ'da 106 Geçici İşçi Alımı Kura Çekimi Yapıldı

Elazığ\'da 106 Geçici İşçi Alımı Kura Çekimi Yapıldı

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, 8 ilde çalışacak 106 geçici işçi için noter huzurunda kura çekti.

03.04.2025 21:24
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Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde, 8 farklı ilde görev yapacak 106 geçici işçi alımı için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Bitlis, Hakkari, Malatya, Muş, Van ve Tunceli'de istihdam edilmek üzere alınacak işçiler için başvurular Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü OSTİM Hizmet Merkezi tarafından alındı. Yapılan açıklamaya göre, 73 orman işçisi, 21 arazöz şoförü, 1 dozer operatörü, 5 greyder operatörü, 2 ekskavatör operatörü, 3 iş makinası operatörü ve 1 traktör operatörü olmak üzere toplam 106 kişi işe alınacağı bildirildi. Bugün, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesindeki sosyal tesislerde, belirlenen kontenjanın 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Noter huzurunda şeffaf bir şekilde kura çekimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Elazığ Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Seyhan, "Bugün Orman Genel Müdürlüğümüzün 4 bin 500 geçici işçi alımı ile ilgili bölge müdürlüğümüze tahsis ettiği toplam 106 işçinin kura çekim programını gerçekleştireceğiz. 106 işçimiz Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Malatya'dan Hakkari'ye kadar olan 8 ilimiz için başvuru yapan toplam 10 bin 130 kişi arasında kura çekimi yapılacak. Orman işçisi, ağır taşıt şoförü, arazöz aperatörü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinası operatörü ve traktör operatörü olmak üzere toplam 7 branşta 106 kişi alınacak" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da 106 Geçici İşçi Alımı Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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