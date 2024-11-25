Elazığ'da Beyaz Ev Aile Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Beyaz Ev Aile Merkezi Açıldı

Elazığ\'da Beyaz Ev Aile Merkezi Açıldı

Elazığ'da, aile içi şiddetle mücadele amacıyla Beyaz Ev Aile Merkezi açıldı. Merkez, mağdurlara ve şiddet uygulayanlara psikososyal destek sağlayacak. Açılış, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yapıldı.

25.11.2024 16:26  Güncelleme: 16:32
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Elazığ'da Beyaz Ev Aile Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve eşi Ayfer Hatipoğlu'nun girişimleriyle Kurulan Beyaz Ev Aile Merkezi'nin açılışı yapıldı. 'Aileye Umut Topluma Hayat' sloganıyla aile içi şiddetle mücadele hedefiyle kurulan Beyaz Ev Aile Merkezi'nde sadece mağdurlara ve çocuklara değil aynı zamanda şiddet uygulayanlara da psikososyal destek verilecek. Bu çerçevede merkezin etkin şekilde faaliyet verebilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ Barosu, Fırat Üniversitesi, Elazığ Belediyesi ve Yeşilay ile işbirliği protokolleri imzalandı.

Merkez ve proje hakkında bilgi veren Vali Numan Hatipoğlu, " Bugün 25 Kasım aynı zamanda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Biz bu anlamlı günde aynı zamanda bir farkındalık oluşturmak anlamında Elazığ'da çok önemli bir merkezin hizmete girmesi adına bir araya geldik. 2019'da Kırıkkale'de bir kadına şiddet vakası üzerine Gaziosmanpaşa'da faillere dönük bir çalışma yapılmadıkça bu işin tam olarak çözülemeyeceğini düşündük. Bundan hareketle faillere dönük olarak bir çalışmaya başladık. Önce Yeniden Aile Olalım ismi ile başladı, sonra ismi değişti ve Beyaz Ev oldu. Bu süreçte İstanbul'da çok önemli destekler almıştık. Elazığ'a gelince biraz daha hızlı davranmak istedik. Bir de Elazığ'da, Fırat Üniversitesi ve kamuoyu bu anlamda teşvik eden bir unsur oldu. Burayı İl Özel İdaresi ve Elazığ Belediyesi katkılarıyla şu anda hizmete hazır hale getirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Ayfer Hatipoğlu ise " Özellikle son dönemlerde siber zorbalık dediğimiz bir kavram var. Bu artık daha çok etki etmeye başladı. Şiddetin bir çok boyutu var. Psikososyal ve ekonomik şiddet ile bunların dışında fiziksel şiddet gibi bir çok şiddet türünü maalesef görüyoruz. Bugün sabah yine İstanbul'da 8 kişinin katli ile sonuçlanan bir şiddet öyküsüne maalesef tanıklık ettik. Biz bunları izlerken bir yandan ikinci travmaya da maruz kalıyoruz. Ben mesleğim gereği vali beyin de öncülüğünde böyle bir şeyin uzman ayağını tamamlamış oldum. Uzman kimliğimle oraya entegre oldum" diye konuştu.

Önce gönüllülük ilkesiyle hareket ettiğini aktaran Ayfer Hatipoğlu, "Bu projenin varlığını duyduktan sonra grup terapilerini yapabilirim şeklinde çıktığım yolculuğun bugün buraya kadar evrileceğini hiç düşünmemiştim. Beyaz Ev Projesi yaklaşık 5 yıl önce hayata geçti. 4 döne odamız var. Turuncu, sarı, mavi ve yeşil odalarımız var. Mavi oda, kamuoyu farkındalık çalışmalarını yapıldığı oda. Sarı oda da hem faillere hem de mağdurlara dönük psikososyal müdahale çalışmaları yapılıyor. Yeşil oda da ise hukuki bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Son olarak turuncu oda da, hem faillerin hem de mağdurların çocuklarına dönük yine psikososyal süreci tamamlanıyor" şeklinde konuştu.

Merkezin açılışına Vali Numan Hatipoğlu ve eşi Ayfer Hatipoğlu'nun yanı sıra, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğluları, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru, İl Jandarma Alay Komutanı J. Kd. Alb. Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdür Vekili Seydi Ertekin, Elazığ Baro Başkanı Av. Melih Efe, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Sağlık, Kadın, Yerel, Son Dakika

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