Elazığ\'da Gazze\'ye Yol Olduk Konvoyu Düzenlendi

Elazığ'da Gazze Direniş Platformu ve Şoförler Odası Cemiyeti tarafından Gazze'ye Yol Olduk konvoyu düzenlendi.

Elazığ'da Gazze Direniş Platformu önderliğinde Şoförler Cemiyetinin de desteğiyle İsrail tarafından işgal edilen Gazze için "Gazze'ye Yol Olduk" konvoyu düzenlendi. İstasyon Caddesinde toplanarak araçlarına Türk bayrağı ve Filistin bayrağı asan kamyoncular, otobüsçüler, minibüsçüler ve şoförler şehir turu attı.

Gazze Direniş Platformu Başkanı Alaattin Meydanoğlu, "Şehir içerisinde araçlarımızı süslediğimiz Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla şehir turu atacağız. Amacımız, mazlum Gazzeli din kardeşlerimizin yanında olmak Filistinli kardeşlerimize destek olmak ve onlara sırt vermektir. Kahrolası İsrail'in de karşısında olduğumuzu ve yapmış oldukları soykırımı ve vahşeti kınıyoruz" dedi. - ELAZIĞ