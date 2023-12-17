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Elazığ'da Gazze'ye Yol Olduk Konvoyu Düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da Gazze'ye Yol Olduk Konvoyu Düzenlendi

Elazığ'da Gazze Direniş Platformu ve Şoförler Odası Cemiyeti tarafından Gazze'ye Yol Olduk konvoyu düzenlendi. Şehirde toplanan kamyoncular, otobüsçüler, minibüsçüler ve şoförler Türk ve Filistin bayraklarıyla araçlarını süsleyerek şehir turu attı. Konvoyun amacı, mazlum Gazzeli din kardeşlere destek olmak ve İsrail'in soykırımını kınamaktır.

Elazığ\'da Gazze\'ye Yol Olduk Konvoyu Düzenlendi
17.12.2023 - 15:20,
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Elazığ'da Gazze Direniş Platformu ve Şoförler Odası Cemiyeti tarafından Gazze'ye Yol Olduk konvoyu düzenlendi.

Elazığ'da Gazze Direniş Platformu önderliğinde Şoförler Cemiyetinin de desteğiyle İsrail tarafından işgal edilen Gazze için "Gazze'ye Yol Olduk" konvoyu düzenlendi. İstasyon Caddesinde toplanarak araçlarına Türk bayrağı ve Filistin bayrağı asan kamyoncular, otobüsçüler, minibüsçüler ve şoförler şehir turu attı.

Gazze Direniş Platformu Başkanı Alaattin Meydanoğlu, "Şehir içerisinde araçlarımızı süslediğimiz Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla şehir turu atacağız. Amacımız, mazlum Gazzeli din kardeşlerimizin yanında olmak Filistinli kardeşlerimize destek olmak ve onlara sırt vermektir. Kahrolası İsrail'in de karşısında olduğumuzu ve yapmış oldukları soykırımı ve vahşeti kınıyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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