Elazığ\'da kadınlara afet bilinci kazandırma eğitimi verildi

Elazığ Belediyesi, Kızılay Afet Müdahale Eğitim Merkezi iş birliğiyle afet bilinci kazandırma amacıyla kadınlara yönelik teorik ve uygulamalı eğitim programı verildi.

Avrupa Birliği finansmanı ve UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Türkiye koordinasyonunda, Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Elazığ için Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı hazırlandı. Afet hazırlığı, afet sonrası toparlanmayı, kentin afet öncesi hazırlıklarını güçlendirmeyi, afet sırasında ve sonrasında koordinasyonu artırmayı hedefleyen proje kapsamında Çanakkale, Eskişehir, Manisa, Mersin, Gaziantep ve Trabzon ile birlikte 7 pilot il arasında yer alan Elazığ'da teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi ile Kızılay Afet Müdahale Eğitim Merkezi iş birliği ile Elazığ Sivil Katılım Görev Gücü adına Elazığ Belediyesi El Sanatları Meslek Edindirme Kursları eğitim alan kadınlara yönelik yapılan eğitimlerin ilk bölümünde, Türk Kızılay Elazığ Afet Müdahale Müdürlüğü Afet Müdahale Uzmanları Mehmet Ayaok ve Hakan Turus tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Afet bilinçlendirme ve afet yönetimi gibi konuların detaylı bir şekilde katılımcılara aktarıldığı programın ardından uygulamalı eğitime geçildi. Katılımcılara malzeme bilgileri aktarılırken, uzman eğitmenler tarafından çadır kurma konusunda uygulamalı eğitim verilerek bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Eğitimlerin, afetlere karşı toplumda bilinç oluşturduğunu ifade eden Elazığ Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Ömer Özkan Sarısu, "Bulunduğumuz coğrafya itibarı ile en çok karşılaştığımız afet türü depremlerdir. Depremlerin ve doğal afetlerin zararlarını en aza indirmek için gerekli adımları atmak zorundayız. Eğitimler ve risk yönetiminin iyi oluşturulmasıyla bunu sağlayabiliriz. Afete dirençli kentler oluşturabilmek için toplumu da afete bilinçli hale getirmemiz gerek. Bunu da sürdürülebilir eğitimlerle gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimlerle toplumun afetlere karşı yaklaşımını, afet anındaki davranışını ve afetten sonra yara sarma olaylarını çok iyi atlatabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ