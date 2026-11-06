Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Çiçek, TMO'dan arpaya 6 taksit istedi - Son Dakika
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Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Çiçek, TMO'dan arpaya 6 taksit istedi

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Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Çiçek, TMO\'dan arpaya 6 taksit istedi
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Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Çiçek, TMO\'dan arpaya 6 taksit istedi
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Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Çiçek, TMO'nun arpayı peşin satmasına tepki göstererek faizsiz vade veya kredi kartına 6 taksit istedi. Çiçek, maliyetler ve finansman sıkıntısı nedeniyle hayvancılığın sürdürülemez hale geldiğini söyledi.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Çiçek, TMO'nun arpayı üreticilere peşin satmasına tepki göstererek, Kurban Bayramı'na kadar faizsiz vadeli satış veya kredi kartına 6 taksit imkanı sağlanmasını istedi. Çiçek, artan maliyetler ve finansman sıkıntıları nedeniyle hayvancılığın sürdürülemez hale geldiği söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) üreticilere arpayı peşin parayla satmasına tepki gösteren Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Çiçek, ödeme koşullarının değiştirilmesini talep etti. Çiçek, şunları söyledi:

"16 yıldır Toprak Mahsulleri Ofisi süt üreticilerine her yıl arpa vermekte. Biz bu politikadan çok memnunuz. Bu sene arpayı veriyor fakat peşin parayla veriyor. Bizim TMO'dan talebimiz arpayı Kurban Bayramı'na kadar vadeli satması, faizsiz. ya da kredi kartına 6 taksit yapmasını istiyoruz. Çünkü üretici şu an mali kriz içerisinde. Nakitte çok sıkıntısı var. Para bulamıyor. Besicilerin maddi sıkıntısı var. Türkiye hayvan varlığı kendine yetmeyen bir ülke. Açıklanan rakamlar doğru olsaydı Türkiye dışarıdan et almaz, bir kilo et getirmezdi. Hayvan sayısı az. Geçen sene tahminimce 500 bin hayvan şaptan dolayı erken kesildi, telef oldu. Kaybımız var. Zaten 500 bin hayvan getirildi, o da kayboldu gitti. O nedenle yetersiz hayvan sayımızla dışarıdan et almaya mahkümuz."

"BESİCİ FERYAT FİGAN İÇİNDE"

Yüksek yem ve finansman maliyetleri, düşen karkas et fiyatları ve artan üretim giderleri nedeniyle Türkiye'de hayvancılığın sürdürülemez hale geldiği ifade eden Çiçek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Tarım Bakanlığının 2028 yılında Türkiye'de ithal et gündemde olmayacak diye bir beyanatı var. Maalesef bu beyanı tutmayacak. Bu durum yıllarca daha sürecek. Şu anki konjonktür Türkiye'nin yıllarca kırmızı et konusunda dışarıya muhtaç olacağını gösteriyor. Çünkü dünyada en çok buzağı ölümü Türkiye'de var. Maliyetler çok fazla. Besiciler olarak sıkıntımız yem fiyatları. Kurban Bayramı'ndan beri yeme yüzde 35 zam geldi, karkas et ise yüzde 10 aşağıya çekildi. Besiciler feryat figan içinde.

Türkiye'yi idare edenler kendini üretici yerine koysunlar. Öyle kararlar alsınlar, tek taraflı bakmasınlar olaya. Üretici bir şey ekmişse, bir şey beslemişse devlet benim arkamda desin. Tarımla uğraşan insanın yaş ortalaması 55-60'lara dayanmış. Böyle giderse tarımla uğraşacak genç insan da olamaz. Türkiye'de hayvancılık çok pahalı bir meslek oldu. Ziraat Bankası'ndan tamamen kredi alsak bile paranın maliyeti aylık yüzde 2,5. Özel bankalarda paranın maliyeti yüzde 6, tüccarlarda yüzde 5, tefecide yüzde 15 maliyetli olan bir ülkede hayvan beslemek akıl karı değil. Et ve Süt Kurumu canlı hayvana bir yıl içerisinde yüzde 85 zam yapmış, et fiyatında da bir düşüş var. Bu politika devam ederse Türkiye'de besicilik yapacak insan da bulamayacaklar.

Kendi yağımızla kavrulma politikası üretmemiz lazım.Her gelen bakan iki sene sonra ithalat bitecek diyor. Hani nerede? On yıllardır biz hayvan ithalatı yapıyoruz. Böyle giderse biz on yıllarca ithalata mahkümuz. Bu yıl 200 bin gibi hayvan Türkiye'ye geldi Güney Amerika'dan. Büyük ihtimalle yılbaşına kadar 250 bini bulacak. Biz Güney Amerika'dan gelen Angus gebelere niye mahkümuz? Türkiye'nin geleceği artık Angus mu olacak?  Niçin kendi buzağı ölümlerini minimize etmiyoruz? Biz niye kendi hayvan ıslahımıza geçmiyoruz?"

Kaynak: ANKA
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