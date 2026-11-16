Elazığ polisi motosikletli polis timlerine ilgi duyan gence doğum günü sürprizi yaptı - Son Dakika
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Elazığ polisi motosikletli polis timlerine ilgi duyan gence doğum günü sürprizi yaptı

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Elazığ polisi motosikletli polis timlerine ilgi duyan gence doğum günü sürprizi yaptı
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Elazığ polisi motosikletli polis timlerine ilgi duyan gence doğum günü sürprizi yaptı
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, motosikletli polis timlerine ilgi duyan 16 yaşındaki epilepsi hastası Mehmet Anıl Yılmaz'a doğum günü sürprizi düzenledi. Yılmaz, polis motosikletlerini inceledi ve doğum günü kutlandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli polis ekiplerine ilgi duyan 16 yaşındaki Mehmet Anıl Yılmaz'a doğum günü dolayısıyla sürpriz kutlama düzenledi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis teşkilatına ve özellikle motosikletli polis timlerine ilgi duyan epilepsi hastası Mehmet Anıl Yılmaz'a (16) doğum günü dolayısıyla sürpriz bir kutlama gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında motosikletli polis ekipleriyle bir araya gelen Mehmet Anıl Yılmaz, polis motosikletlerini yakından inceledi. Kutlamada Yılmaz'ın doğum günü ekipler eşliğinde kutlandı.

Kaynak: İHA
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