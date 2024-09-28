Yerel

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Burada konuşan ETSO Başkanı Alan, merkezde yıkılan binaların hızlıca dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

ETSO eylül ayı meclis toplantısı düzenlendi. Kentin her alanda kalkınması ve gelişmesi noktasında oda olarak bu ay da verimli bir dönem geçirdiklerini ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası başkanı İdris Alan, geçtiğimiz gün Kent Konseyinin ev sahipliğinde düzenlenen ve milletvekilleri, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, siyasi partilerimizin il başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın müdürleri ile STK'larımızın katılarak özellikle merkezi mahallelerimizin viran olmuş halini ve ticari hayatın durma noktasına geldiğini dile getirdiklerini ifade etti. Yetkililerden bu konuda somut adım atılmasına yönelik taleplerini bir kez daha en etkili bir şekilde ortaya koyduklarını dile getiren Başkan Alan, "Umuyor ve bekliyoruz ki siyasilerimiz ve il yöneticilerimiz bu konuda Bakanlıklar nezdinde ciddi bir irade ortaya koyar ve şehrin yeniden ayağa kalkması sağlanır. Bizler de oda olarak bu konuda siyasilerimiz yanında olacak ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Bakan Tekin'e meslek lisesi hassasiyetimizi ilettik"

İş dünyasının sorunlarını Ankara'da ilgili Bakanlıklar ve kurumlarda dile getirmekle birlikte bu sorun ve talepleri ilimizi ziyaret eden bakanlara da ilettiklerini ifade eden Başkan Alan, "Geçtiğimiz günlerde ilimizi ziyaret ederek biz dizi okul açılışı ve programlara katılan Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin'e sektörlerimizin önemli bir eksiği olan kalifiye eleman yetiştirilmesi konusundaki talebimizi bir kez daha ilettik. Bakanımıza, meslek liselerinin cazip hale getirilmesi ve öğrencilerin bu okulları tercih etmesi için birtakım avantajların sunulması gerektiği konusundaki görüşlerimizi bizzat ilettik. Meslek lisesinin memleket meselesi olduğu vurgusunu biz kez daha yaptığımız bu görüşmede Sayın Bakanımızın da konuya hassasiyetini görmek bizleri memnun etti" diye konuştu.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen, ilimiz tanıtımına ve ekonomisine önemli katkıları olan Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivaline destek verdiklerini dile getiren Başkan Alan, yöresel ürünlerimizin markalaşma süreçlerini katkı veremeye devam edeceklerini ifade etti.

"Esnafımıza Müjdeyi verdik"

Mülkiyeti Ticaret ve Sanayi Odasına ait olan ancak 6 Şubat 2023 depremde ağır hasar aldığı için geçtiğimiz aylarda yıkılan Saray Cami yanındaki Belediye Çarşısındaki bina ile ilgili son bilgileri paylaşan Başkan Alan, "5 katlı binamızın Belediyemize devredilmesi ve bunun karşılığı Odamıza arsa tahsis edilmesi ile birlikte bu alanda işyerleri bulunan esnaflarımıza yeni işyeri yapılması ile ilgili sizlerin de onayı ile meclis kararımızı almıştık. Geçtiğimiz hafta Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları ile birlikte çarşımıza giderek esnaflarımızla görüştük ve bina altındaki zemin ve bodrum kattaki işyerlerinin yapılması konusunda esnaflarımıza müjdeyi verdik. Gerek pandemi, gerekse yaşadığımız iki büyük deprem süreçlerinde esnaflarımızı yalnız bırakmayan, hem Odamızın talebini yerine getiren hem de Belediye Çarşısı esnaflarımızın mağduriyetlerini çözen Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'na huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Elazığ iş dünyasının sorunlarını yetkililere taşıdık"

Geçtiğimiz hafta Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın da katıldığı iş dünyası istişare toplantısına katılarak iş dünyasının problemlerini dile getirdiklerini anlatan Başkan Alan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından gerçekleştirilen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) ve Kadın İstihdamı İş Birliği Protokolleri imza töreninin de gerçekleştirildiği toplantıya katılım sağladık. Program sonunda TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile Elazığ heyeti olarak özel bir görüşme gerçekleştirdik ve iş dünyasının sorunlarını kendilerine aktardık" şeklinde konuştu.

Elazığ Ticaret ve sanayi Odası olarak tüm bu çalışmalarında meclis üyelerinin katkısı ve emeği olduğunu aktaran Başkan Alan, "Bizlerin en büyük gücü ve motivasyon kaynağı sizlersiniz. Bu açıdan sizlere ne kadar teşekkür etsek, minnettarlığımızı ne kadar dile getirsek az kalır, yetersiz kalır" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ