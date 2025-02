Elazığ Valisi Hatipoğlu\'ndan Deprem Anmaları ve Türkiye\'nin Seferberliği

Yerel

6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde ülkenin seferber olduğunu belirten Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Elazığ Malatya'ya koştu. Tüm Türkiye deprem yöresine akın etti. Bunu herkes canlı olarak gördü ve yaşadı" dedi.

Elazığ AFAD İl Müdürlüğünce, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenler için anma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Ülke tarihi içerisindeki en yıkıcı afetlerden birisini 6 Şubat 2023'de yaşadıklarını belirten Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Yaklaşık 350 yılda bir Hatay yerle bir olmuş. Dolayısıyla da Cumhuriyet tarihimiz içerisindeki en yoğun nüfusun yaşadığı bölgelerin birinde asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz bir süreç geçirdik. Elazığ'da 2020 yılında yaşanan Sivrice depremi sonrasında belirli hazırlıkların yapılmış olması ve ağır hasarlı binaların boşaltılarak yıkılmış olması Elazığ'da 6 Şubat depreminde çok ciddi bir can kaybına yol açmadı. Ancak 53 binin üzerinde canımızı yitirdik. 107 bin yaralı vardı. Toplam yıkılan binalara baktığımız da dünyadaki tüm arama kurtarma birlikleri aynı saat itibariyle her bir enkazın başına gitseler dahi yeterli olmayacak bir durum söz konusuydu. Ülke seferber oldu. Elazığ Malatya'ya koştu. Tüm Türkiye deprem yöresine akın etti. Bunu herkes canlı olarak gördü ve yaşadı. Ülkemizde bir birlik ve beraberlik oluşurken diğer taraftan da fitne odakları diğer taraftan kaynıyor. Bir şey yapılmıyor nerede bu devlet diyenler oldu. Dünyadaki doğal afetlerin tamamında özellikle bu hususta en eğitimli olan yer Japonya'dır. Japonya'da her vatandaşa ilk 24 saat boyunca siz kendi başınıza organize olarak kalmak durumundasınız. Çünkü bir yerden bir yere hareket büyük bir lojistik birikimi gerektirir. Aynı anda adeta lambadan cinin çıkması gibi arama ve kurtarma ekiplerinin bir saat içerisinde müdahale edebilmesi mümkün değildir" diye konuştu.

Vali Hatipoğlu, "Dolayısıyla biz vatandaşımıza ilk 24 saat içerisinde ayakta kalanlar diğerleriyle ilgili olarak sistemini kurmak zorundadır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devletine o kadar ağır saldırılar yapıldı ki o dönemde, bunun bizzat şahidi ve mücadele edenlerindenim. En olumsuz ortamların oluştuğu bir iklimde çok büyük bir deprem yaşadık. Kar yağışının başladığı anda gece 04.17'de yaşadığımız bir deprem söz konusu. Tüm ulaşım yollarının adeta kapandığı bir dönemde, Karadeniz bölgesinde bulunan bir ekibin deprem bölgesine gelmesi yaşanan sorunlardan dolayı çok uzadı. Bir yanda yolda bir taşı kaldırmaya çalışan insanlar diğer yanda da devlet yok, devlet nerede ve devlet çöktü diye propaganda yapmaya kalkışanlar oldu maalesef. ABD'de çok büyük bir yangın oldu fakat hiçbir medya organında görülmedi. 6 Şubat'ta hayatını kaybeden 53 bin 538 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. O bölgede çalışan herkese de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Elazığ'daki tüm kurumların ve vatandaşların Malatya'ya yardıma koştuğunu dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Malatya'nın yaralarını sarabilmek için gayret ettiler. Allah'a hamd olsun, gelmiş olduğumuz noktada 24 Ocak 2020 depremi ve 6 Şubat 2023 depremleriyle birlikte şehrimizdeki yapı stoklarının yenilenmesi, depreme daha dayanıklı ve dirençli bir şehir olma yolunda atılan adımlarla şehrimizi güvenli bir hale getirdi. 11 ilde yapılan konutlarla birlikte ülkemiz inşallah depreme daha dayanıklı bir ülke haline gelecek. O günlerde emek veren, alın teri döken, çalışan ve gayret gösteren tüm hemşehrilerimize ve milletimize canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Rabbim devletimizi, ülkemizi ve şehrimizi bütün afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. - ELAZIĞ