Elon Musk, Hükümet Görevini Azaltıyor

Tesla'nın sahibi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde göreve getirilmesinin ardından bu yılın ilk 3 ayında şirketinin kar ve gelirlerinin düşmesinin düşmesi sonucu Hükümet Verimliliği Departmanı'nda (DOGE) mayıs ayından itibaren daha az vakit geçireceğini söyledi.

Tesla'nın sahibi Elon Musk, bu yılın ilk 3 ayında şirketinin kar ve gelirlerinin düşmesinin düşmesi Donald Trump yönetimindeki görevlerini azaltacağını söyledi. 2025 yılının ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla şirketin otomobil gelirlerinde yüzde 20, kar gelirlerinde ise yüzde 70 düşüş yaşandı. Musk'ın Beyaz Saray'da siyasi bir figür olarak görev almasının ardından satışlar düştü ve elektrikli araç üreticisi çeşitli tepkilere maruz kaldı. Trump'ın yeniden seçilmesi döneminde yürüttüğü seçim kampanyalarına milyarlarca dolar katkı yapan Tesla CEO'su Elon Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı'nda (DOGE) mayıs ayından itibaren daha az vakit geçireceğini söyledi. Musk, "Başkan benden bunu yapmamı istediği sürece, haftada bir veya iki gün hükümet meselelerine zaman ayırmaya devam edeceğim" dedi.

Trump'ın, Joe Biden'a karşı yürüttüğü seçim kampanyasında Musk, Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirilmişti. - WASHINGTON