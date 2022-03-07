Emek dostu başkandan, emekçi kadınlara kooperatif müjdesi - Son Dakika
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Emek dostu başkandan, emekçi kadınlara kooperatif müjdesi

07.03.2022 14:27
Emek dostu başkandan, emekçi kadınlara kooperatif müjdesi

Başkan Çerçioğlu Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Gölhisar'da enginar üreticisi kadınlarla bir araya geldi, sorunlarını dinledi, Aydın'a bir kadın kooperatifi daha kazandıracaklarını söyledi.

Başkan Çerçioğlu Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Gölhisar'da enginar üreticisi kadınlarla bir araya geldi, sorunlarını dinledi, Aydın'a bir kadın kooperatifi daha kazandıracaklarını söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler'in Gölhisar Mahallesi'nde enginar üreticisi kadınlarla bir araya geldi. Üretici kadınları her zaman desteklediklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu, Türkiye'de enginar üretiminin yarıdan fazlasının karşılayan mahallede bir kadın kooperatifi açacaklarını söyledi. Bu yıl ürünlerini e-ticaretle internetten satmaya başlayan kadınları tebrik eden Başkan Çerçioğlu, kadınların daha fazla kazanması için enginarların Aydın ve İzmir'de 14 şubesi bulunan Halk Ege Et marketlerinde de satışa sunulacağını belirtti.

Aydın'daki tarımsal üretimde önemli yer tutan enginardan üreticilerin daha fazla gelir elde edilebilmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi kadın kooperatifi kuruyor. Gölhisar Mahallesi'ni ziyaretinde kadınlarla sohbet eden Başkan Çerçioğlu, kadınların ürünlerinin pazarlanmasıyla ilgili daha fazla destek olabilmek için kadın kooperatifi kuracaklarını belirtti. Başkan Çerçioğlu'nun destek verdiği kooperatifle üreticiler daha fazla kazanacak.

Başkan Çerçioğlu; "İşte üreten, kendi ayakları üzerinde duran kadınlar"

Mahalledeki kadınlar, ürünlerini bu yıl internet üzerinden e-ticaretle pazarlamaya başladıklarını ifade edip kadın istihdamı sağladıklarını belirtti. Enginarın her türlü tüketilebildiğinin altını çizen kadınlarla sohbet eden Başkan Çerçiğlu "Sizleri tebrik etmek, kutlamak istedim. İşte çalışkan, üreten, kendi ayakları üzerinde duran kadınlar Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere destek olacağız ve ürettiğiniz ürünleri Halk Ege Et marketlerimizde satacağız. Bunun yanında kooperatif kurulumu sırasında her türlü resmi işlemlerinizde sizlere destek olacağız. Siz üreteceksiniz; kazandıklarınızla ev ekonomisine destek olup, kız çocuklarınızı-torunlarınızı okutabileceksiniz" dedi.

'Her yıl yüzlerce kadın katlediliyor'

Kadın üreticileri 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle ziyaret etmek istediğini ifade eden Başkan Çerçioğlu "Maalesef Kadınlar Günü'nün çok da kutlanacak bir gün olduğunu düşünmüyorum. Her yıl yüzlerce kadınımız katlediliyor. İnşallah yasalar daha sıkı olur, tedbirler alınır ve kadınlarımız katledilmez" şeklinde konuştu.

Başkan Çerçioğlu, ziyareti sırasında kadınlara baklava armağan ederken, kadınlar da kendi hazırladıkları Aydın usulü enginar yemeğini ikram etti. - AYDIN

Emek dostu başkandan, emekçi kadınlara kooperatif müjdesi
Emek dostu başkandan, emekçi kadınlara kooperatif müjdesi
Emek dostu başkandan, emekçi kadınlara kooperatif müjdesi
Emek dostu başkandan, emekçi kadınlara kooperatif müjdesi
Emek dostu başkandan, emekçi kadınlara kooperatif müjdesi

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Kadınlar Günü, Kooperatif, Emekçi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emek dostu başkandan, emekçi kadınlara kooperatif müjdesi - Son Dakika


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