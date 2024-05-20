Eskişehir'de Emekli Asker Sokak Hayvanlarına Günlük 30 Kilo Yemek Dağıtıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Emekli Asker Sokak Hayvanlarına Günlük 30 Kilo Yemek Dağıtıyor

Eskişehir\'de Emekli Asker Sokak Hayvanlarına Günlük 30 Kilo Yemek Dağıtıyor

Eskişehir'de yaşayan 55 yaşındaki emekli asker Bahattin Demirçalı, bisikletiyle onlarca kilometre kat ederek yaklaşık 50 sokak hayvanına günlük 30 kilo yemek dağıtıyor. Her gün 35 kilometre pedal çeviren Demirçalı, kendi cebinden masraf ederek sokaktaki hayvanlara yardım etmenin güzel bir duygu olduğunu belirtiyor.

20.05.2024 11:32
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Eskişehir'de yaşayan 55 yaşındaki emekli asker Bahattin Demirçalı, onlarca kilometreyi bisikletiyle katedip yaklaşık 50 sokak hayvanına günlük 30 kilo yemek dağıtıyor.

Emeklilik hayatını adeta sokak hayvanlarını beslemeye adayan Bahattin Demirçalı görenlerin takdirini topluyor. Bisikletliyle ulaşım sağlamayı alışkanlık edinen Demirçalı, her gün yaklaşık 35 kilometre pedal çevirip kent merkezinden başlayarak en uzak mahallerde bulunan sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyor. Böylelikle hem spor yapan hem de sokaktaki canlara günlük ortalama 30 kilogramlık bir yemek desteği sağlayan emekli vatandaş, her defasında kendi cebinden masraf etmesine rağmen bunu bir sorun olarak görmediğini ve besleme yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirtiyor.

"Günlük yaklaşık 50 hayvana en az 30 kilo dağıtım yapıyorum"

Emekli asker Bahattin Demirçalı, kedi ve köpeğin yanı sıra kargaları da beslediğini dile getirerek, "Sokaktaki tüm hayvanları beslemeye çabalıyorum. Eskişehir genelinde gitmediğim mahalle yok. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bisikletimle geziyorum, her gün yaklaşık 35 kilometrelik bir mesafe yapıyorum. Günlük yaklaşık 50 hayvana en az 30 kilo dağıtım yapıyorum. Her defasında kendi cebimden masraf ediyorum. Hem spor yapıyorum hem de onlara faydam dokunuyor. Bu çok güzel bir duygu" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Emekli Asker Sokak Hayvanlarına Günlük 30 Kilo Yemek Dağıtıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Emekli Asker Sokak Hayvanlarına Günlük 30 Kilo Yemek Dağıtıyor - Son Dakika
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