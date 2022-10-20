Emekli astsubayı 200 bin lira dolandırılmaktan polisin dikkati kurtardı - Son Dakika
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Emekli astsubayı 200 bin lira dolandırılmaktan polisin dikkati kurtardı

20.10.2022 18:48

Emekli astsubayı 200 bin lira dolandırılmaktan polisin dikkati kurtardı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emekli astsubay Hayri Ekim'i kendilerini polis diye tanıtan dolandırıcıların elinden polis memurlarının dikkati kurtardı.

Emekli astsubayı 200 bin lira dolandırılmaktan polisin dikkati kurtardı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emekli astsubay Hayri Ekim'i kendilerini polis diye tanıtan dolandırıcıların elinden polis memurlarının dikkati kurtardı. Sahte polislere 200 bin lira parasını son anda kaptırmaktan kurtulan Ekim, kendine yardımcı olan polis memurlarına yaptığı Atatürk resimlerini hediye etti.

Emekli Astsubay Hayri Ekim adlı vatandaşı telefonla dolandırılmak istenirken konuşmalarına şahit olan Asayiş Büro memuru Hakan Baş, Samet Karakaş ve Murat Saçan tarafından dolandırıcılık olayı önlendi. Hayri Ekim, 200 bin lira parasını dolandırılmaktan kurtaran polis memurlarına kendi yaptığı hat sanatı eserlerini hediye etti. Dolandırıcılık olayını basınla paylaşan Hayri Ekim, "Basın toplantımızın amacı vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve benim gibi sıkıntılar yaşamamasıdır. Vatandaşlarımız bu konunun ne kadar ciddi olduğunu anlamasıdır. Dolandırıcı olan kişiler, acayip bir eğitim görmüşler. Bunlar hakim ve savcıları dolandırdıklarına göre Türkiye'de dolandırılmayacak hiçbir insan yoktur. Telefonla arayan birçok firmalarla bilgilerimizi paylaşıyoruz. Dolandırıcıların ellerine bu bilgiler dolaylı olarak geçmiş oluyor." dedi. Emekli Astsubay Ekim, yaşadığı olaya ilişkin, "3 gün önce kendilerinin polis olduğunu söyleyen kişiler beni telefonla aradılar. FETÖ operasyonu kapsamında benim yardımcı olmamı istediler. Milliyetçi duygularımdan faydalanarak olaya girdiler. Bende inandım. Sabah birkaç kez aradıktan sonra 09.00 tekrar arayarak bankadaki paramı başka bir bankaya aktarmam gerektiğini, bu yolla da bankadaki FETÖ'cü memurları açığa çıkaracaklarını söylediler. Şifre olarak da doğum tarihim olan 1946 şifresini kullanmamı istediler. Ancak banka o şifreyi kabul etmeyince telefonla başka şifre verdiler. Parayı yatırdım. O polislerle tanışmak için Emniyet Müdürlüğüne gittim. Kapı önünde beni tekrar arayarak mutlaka eve gitmemi istediler. Polis memurları konuşmaları duyarak benim dolandırıldığımı anladılar." ifadelerini kullandı. Ekim, şöyle devam etti:

"Polis memurları dolandırıcıların kimlikleri sorunca onun bir komiser olmadığını teyit ettiler. Çok kısa sürede polis memurlarıyla bankaya giderek işlemi iptal ettirdik. Birkaç dakikayla paramı kurtardım. Böyle bir durumla karşılaşacak olan vatandaşları uyarmak adına bu açıklamaları yapıyorum."

Hat sanatçısı olan Hayri Ekim kendi yaptığı Atatürk resimlerini polis memurları Hakan Baş, Murat Saçan ve emniyet güvenlik personeli Samet Karakaş'a hediye etti.

Kaynak: İHA
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Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli astsubayı 200 bin lira dolandırılmaktan polisin dikkati kurtardı - Son Dakika

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