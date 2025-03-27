Emekliler Bayram İkramiyesinden Şikayetçi - Son Dakika
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Yerel

Emekliler Bayram İkramiyesinden Şikayetçi

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Adana'da emekliler, bayram ikramiyesinin azlığını ve yüksek fiyatları eleştiriyor.

27.03.2025 14:09
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Haber: Burhan Demircioğlu

(ADANA)- Adana'nın Kozan ilçesinde bayram ikramiyesini alan emekliler, ikramiyenin az olduğunu dile getirdi. Bir emekli, "Bayram ikramiyesini çektim. Ne alacağız? Şeker, kolonya 200 lira olmuş, nasıl alacağım? dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, yatırılan bayram ikramiyesini alan emekliler, ikramiyenin az olduğunu ifade ettiler. Emekliler tepkilerini şöyle dile getirdiler:

"Bayram ikramiyesini çektim. Ne yapacaksın bayramda alışveriş? Ne yapacak bu para? Ne alacağız şeker, kolonya 200 lira olmuş şekerin kilosu, nasıl alacağım? 16 bin lira maaş alıyorum. Yetmiyor, nerede yetiyor? Bayram geliyor işte verdiği para burada. Alışveriş yapamayacağım, nereden yapacağım? Seyredeceğim. Torunlara harçlık yok, 40 tane torun var benim isterlerse yok işte para."

"Alışverişi ancak yarım yapıyoruz"

"İdare edeceğiz para yetmez de idare edeceğiz. Parana göre alışveriş yapıyoruz. Torunlara para veremeyiz ancak kendi paramız bize yeter. Onlar kazansın da alsın. Maaş ancak bana yetiyor."

"Aldık bayram ikramiyesini. Alışveriş ancak yarım yapıyoruz. Ne yapalım, istediklerimizi alamıyoruz. Torunlar harçlık isteyecek ama harçlık kalırsa verebilirsek. Maaşımızın en az 30 bin lira olması lazımdı, normal bir emeklinin. İkramiye bir maaş olması lazımdı. Yoksa harçlık gibi bir şey oldu bu dört bin lira."

"Torunlara harçlık veremeyeceğiz"

"Bayram ikramiyesini çektik ama o an gitti. Zaten borcumuz vardı. Alışverişi ne ile yapacağız, kartla yapacağız yine borçlanacağız. Torunlar harçlık veremeyeceğiz?"

"İkramiye dediğin ya maaş kadar olur ya da hiç olmaz. Meclistekiler ne kadar alıyormuş ikramiyeyi? Maaşı kadar değil mi?"

"Kendimi doyuramıyorum ben zaten açım"

"Emekli memura geldi mi dişi kamaşıyor diğerlerine veriyor. Ben 19 bin 600 lira ile ne halt edeceğim? Ben sosyal yaşayan biriyim. Türkiye'de ekonomi bitmiş, hukuk bitmiş, adalet bitmiş. Atatürk ilke ve inkılaplarını hiç konuşan yok. Zeytin alalım desek zeytinin kilosu da 500 lira. Ben zeytin mi yiyeceğim ne yiyeceğim? Halka bak, hak sadece pazara gidiyor. 800 lira koydum cebime 800 liram vardı pazara gittim iki poşet bir şey alabildim. İki poşet başka bir şey alamadım. Ben nasıl geçineyim nasıl edeyim? Nasıl edeceğim ben şimdi? Nereden alıp da vereceğim kendimi doyuramıyorum ben zaten açım."

Kaynak: ANKA

Alışveriş, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Kozan, Adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Bayram İkramiyesinden Şikayetçi - Son Dakika

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