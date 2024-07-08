Emekliler Hayat Pahalılığından Şikayetçi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emekliler Hayat Pahalılığından Şikayetçi

Aksaray'da yaşayan emekliler, hayat pahalılığı nedeniyle geçinememekten şikayet ediyor. Emekli maaşlarının en az 20 bin lira olması gerektiğini belirten emekliler, geçim sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti.

08.07.2024 18:38  Güncelleme: 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - Emekliler hayat pahalılığından dert yanmaya, isyan etmeye devam ediyor... Aksaray'da yaşayan emekli Seyfullah Gültekin "Ben geçinemiyorum ben açlıktan ölüyorum. En düşük emekli maaşının 20 bin liranın altında olmaması lazım. Benim evim kira değil; kirada olan bir arkadaşın en kötü eve 8 -10 bin lira kira gideri var. Nasıl geçineceğiz?" dedi.

Aksaray'da emekliler hayat pahalılığından yakındı. Emekli maaşıyla geçinemediklerini söyleyen emekliler, maaşlarının en az 20 bin lira olması gerektiğini belirtti.

Emekli Harun Karaman, "11 bin 500 emekli maaşı alıyorum, 3 bin 500 kira veriyorum kaldı 8 bin lira. İki kişiyim biri yengen biri ben. Ayda 5 bin de ben yiyorum, Bana 20 bin lira lazım. Reise söylüyorum 20 bin lira yaparsa bana maaş yeter, ya kiramı versin fazladan maaşın dışında ya da maaşımı 20 bin lira yapsın" dedi.

"Ben geçinemiyorum, açlıktan ölüyorum"

Emekli Seyfullah Gültekin şunları söyledi:

"Emekliye zam, nerede zam? Ben zam görmüyorum ki biz açlıktan ölüyoruz. Kendilerine geldi mi 50 bin lira, 60 bin lira zam yapıyorlar, bize bin lira bin 500 lira zam yapıyorlar. Vermeden aldılar, akaryakıta zam, A'dan Z'ye zam. Neresinde yani zam bizim maaşlar nerede, bana göstersene. Sigaraya yüzde 38 zam. Ben geçinemiyorum ben açlıktan ölüyorum arkadaş. En düşük emekli maaşı 20 bin liranın altında olmaması lazım. Benim evim kira değil; kirada olan bir arkadaşın Aksaray'da en kötü ev 8 -10 bin lira. Artı bin lira da buna ev interneti telefonu giderler 9 bin lira. 8 bin lirayla nasıl geçineceğiz? Daha elektriği, suyu, mutfak masrafı, doğal gazı yok. O yok bu yok nereye yetireceksin? Hadi bir de öğrenci varsa... Öğrenciye günlük 20 lira versen almaz 50 lira versen seni gocundurur."

Abbas Kılıç da "En düşük 20 bin lira olması lazım. Ne alınıyor ki şimdi? Emekli maaşı senin oturduğun evin kirasına yetmiyor. Vallahi ne düşüneceğiz şimdi memleketi yediler bitirdiler. Verecekleri bir şey yok ki, veremezler yani" diye konuştu.

"Bir denetleme yapın"

Emekli Mehmet Şimşek ise şu şekilde konuştu:

"Evet yetiremiyoruz, nasıl yetiremiyoruz? Sağolsun bizim buradaki esnaf var ya daha devlet bize zam vermeden kendileri zam yapıyor. Şimdi burada ben Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Sayın Valimize sesleniyorum, Sayın Zabıta Müdürlerine sesleniyorum, hepsine sesleniyorum. Kardeşim bir denetleyin ya! Bir denetleme yapın. Kim rast gelirse burada bir çorba 50 lira öbür tarafta 100 lira bir tarafta 150 lira. Burada devlet yok hepsi bu. Denetlenmiyor, denetlense biz zam istemiyoruz. Biri evi 5 bin liraya veriyor, biri 10 bin liraya veriyor, biri 15 bin liraya veriyor. Nasıl olacak bu? Bu baştakiler eğer bilmiyorlarsa ben bir fikir vereyim, Sayın Cumhurbaşkanımız valileri, kaymakamları, emniyet amirlerini, belediye başkanlarını toplayacak; bunlara baskı yapacak. Herkes rastgele fiyat artıramaz tamam mı kardeşim? Ben bunu satarım demeyeceksin. Bütün suç bu, isterse valiler beni çağırsınlar. Suçlu validir, suçlu kaymakamdır, suçlu emniyet amiridir, suçlu cumhurbaşkanıdır, milletvekilidir ve hepsidir."

"Önce yolsuzlukları önlesinler sonra halkımız rahatlar"

Arif Çökez adlı bir başka vatandaş ise "Şu an 13 bin 500 lira alıyorum, çalıştığım iş gücüne göre 25 bin lira almam lazım. O yüzden yani çoğu arkadaşlarımız yazık vatandaşlarımız kiracı, öğrenci okutuyor, okutamayanlar ne yapsın? Perişan olurlar. Milletvekillerimiz kendileri alıyor bizlere vermiyorlar. O yüzden hizmet bekliyoruz yani bizler. Onun için yazık çoğu kardeşlerimin dediği gibi dokunuyor yani. Şu anda ben de çocuk okutuyorum. En az tabana göre çalışma iş gücüne göre 25 bin lira olması lazım. Bu kirada oturan vatandaşlarımız, ben de kirada otursam 25- 30'dan aşağı bana da yetmez. Hayat pahalı önce şu yolsuzlukları bir önlesinler ondan sonra halkımız rahatlar. Hele bir de şu yabancılar tamamen boşaldıktan sonra daha iyi olur yani" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA

Aksaray, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Hayat Pahalılığından Şikayetçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu
17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
16:58 Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD’den Türkiye’ye devasa yatırım Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD'den Türkiye'ye devasa yatırım
16:26 Beykoz’da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı Beykoz'da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı
16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
19:18 Ümraniyespor’un CEO’su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti
18:45 Cristiano Ronaldo, oğluyla aynı sahada oynamadan futbolu bırakmayacak Cristiano Ronaldo, oğluyla aynı sahada oynamadan futbolu bırakmayacak
17:54 Fenerbahçe, Mourinho’nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Fenerbahçe, Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
17:03 Cenk Tosun’un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı Cenk Tosun'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı
16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
15:44 Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 20:12:22. #1.12#
SON DAKİKA: Emekliler Hayat Pahalılığından Şikayetçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement