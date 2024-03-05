Emekliler, maaşlarıyla geçinemeyince ek iş yapmak zorunda kalıyor

SERRA TAYLAN
Elazığ'da emekliler, maaşlarıyla geçinemedikleri için ek iş yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Şoförlük yapan Şerafettin Gündoğdu, "10 senedir emekliyim. Bu seneki darlığı hiç bir sene görmedim. 10 bin lira maaşım olmuş. Minibüste çalışıyorum yine bana yetmiyor. Yetmiyor kardeşim, açız" dedi. Gültekin Gevenli ise "Emekliyim, 3 tane öğrencim var artı kiracıyım. Çocuklarıma bakmak için ek iş yapmak zorundayım yoksa geçinemiyorum. 10 bin lira emekli maaşı alıyorum. Bu şartlarda 10 bin lira ile geçinemiyoruz, mecburen ek iş yapıyoruz" diye konuştu.
Elazığ'da emekli maaşlarının yetmediğini belirten emekliler, ek iş yaptıklarını dile getirdi. Şoförlük yaptığını belirten Mehmet Çökmez, şöyle konuştu:
"ÇOCUK OKUTUYORUM, ÇALIŞMAYIP NE YAPACAĞIM?"
"Ben şoförlük yapıyorum. 62 yaşındayım çalışıyorum. Maaşım yetmiyor ki. 4 bin lira ev kirası, 2 bin lira yakıt, 6 bin lira. Çocuğun servisi bin 200 lira. Para yetmiyor ki. Daha elektrik su parasını saymıyorum. Kuru ekmek yesek de yetmiyor. Hadi çalışmayayım, ne yapacağım. Çok şükür elim ayağım tutuyor da çalışıyorum."
"ON SENEDİR EMEKLİYİM BU SENEKİ DARLIĞI HİÇ GÖRMEDİM"
Şerafettin Gündoğdu da emekli olduktan sonra geçinemediği için çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Şoförlük yapan Gündoğdu, evi kira olmadığı için kendini şanslı saydığını ancak kazancının ihtiyaçlarını gidermeye yetmediği için minibüste çalıştığını belirterek, "Emekliyim ben. 10 senedir emekliyim bu seneki darlığı hiç bir sene görmedim. 10 bin lira maaşım olmuş. Minibüste çalışıyorum yine bana yetmiyor. Yetmiyor kardeşim, açız. Evim kira değil babadan kalma. Çok şükür evim var. O da olmasa acımızdan öleceğiz. Maaşım 10 bin lira. 10 bin liradan aşağı ev yok. Bağımız, bahçemiz var. Oraya da gitmek gelmek zor. Gidemiyoruz. Yakıt kaç lira olmuş" diye konuştu.
"ÜÇ TANE ÖĞRENCİM VAR, MECBUREN EK İŞ YAPIYORUM"
Üç çocuğunu da okutmak zorunda olduğunu belirten Gültekin Gevenli de çay ocağında çalışıyor. 2 yıldır bu işi yaptığını ifade eden Gevenli, "Emekliyim, 3 tane öğrencim var artı kiracıyım. Çocuklarıma bakmak için ek iş yapmak zorundayım yoksa geçinemiyorum. 10 bin lira emekli maaşı alıyorum. Bu şartlarda 10 bin lira ile geçinemiyoruz, mecburen ek iş yapıyoruz. Maaşımızın en az 15 bin olması lazım. Bir yıldır emekliyim. Mecburum, çalışmak zorundayım" dedi.
"EMEKLİ MAAŞIM 4 BİN 500 LİRAYDI AMA RAHATTIM"
Emekli olduğunda aldığı maaşın 4 bin 500 lira olduğunu ifade eden Ahmet Çınar ise o günkü şartlarda 4 bin 500 lira ile rahat yaşadığını belirtti. Evine ek kazanç sağlamak için ne iş olsa yaptığını belirten Çınar sözlerine şöyle devam etti:
"Emeklilik maaşımızı 10 bin lira yapmışlar. Ben emekli olduğumda maaşım 4 bin 500 liraydı. O zaman ekonomi iyiydi. Şu an yine ekonomi iyi olsun bize yine 4 bin 500 lira versinler. Ben buna razıyım. Her şey 10 kat, 15 kat artmış. Ne geliyor emeklilik maaşına. Çalışmazsak açız. Bir kira 7 bin liradır. Ne yapayım, ek iş yapıyorum. Ne iş olsa onu yapıyorum. Belli bir mesaim yok. Açız, ev kiradır. Kira parası 6-7 bin lira verdikten sonra 10 binden kalan 3 binle ne alalım. Bayram ikramiyesi için 3 bin lira vermişler. Benim görüşüm şu; ekonomi düzelsin her şey eskisi gibi olsun. Ben 4 bin 500'e hatta 4 bin liraya razıyım. Eskiden yılda bir sefer zam geliyordu şimdi her Allah'ın günü zam var. Halimiz esnafın insafına kalmış."
"MECBUREN ÇALIŞIYORUM, ÇALIŞMAZSAM YETMİYOR"
Yahya Çimentay isimli vatandaş da emekli maaşı ile geçinemediğini söyleyenlerden. Çimentay da aldığı maaşın çocuk parası gibi olduğunu söyledi. Çimmentay şunları söyledi:
"Emekli parası bugünkü şartlarda bir yemek parası. İkinci bir şey almaya yetmiyor. Bugün kirayı düşündüğümüz zaman zaten 10 bin lira. Günde 3 öğün yemeği düşünün, 150 liradan günlük 450 lira. 30 güne vurduğunuz zaman kalıyor mu, kalmıyor mu? Tüm Türkiye şartlarında emekli maaşı bu gün maaş değil, çocuk parası gibi. Yetmiyor. Benim emekli param yetse yerimde olurum köyümde otururum. Daha güzel şartlarda yaşarım. En azından emekliliğimi yaşarım. Bu günkü şartlarda benim çocuklarım okula gidiyor. Benim evlenecek çocuklarım var. Mecburen çalışıyorum. Çalışmazsam yetmiyor. Sadece bana yetmiyor. Çocuklarımı bir tarafa bırakın. Mecburen ek iş yapıyorum."
Son Dakika › Yerel › Emekliler, maaşlarıyla geçinemeyince ek iş yapmak zorunda kalıyor - Son Dakika
Uluslararası Vuslat Platformu, Balıkesir'de düzenlenen 'Yerelden Genele Hizmet Anlayışımız' konferansıyla bir araya geldi. Programda yapılan kahvaltının ardından Berat Kandili dolayısıyla dua ve Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Konuşmalarda Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığını koruduğu vurgulandı.
Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere girerek değişim isteyen halktan teveccüh beklediklerini açıkladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'na katılarak esnaflarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, esnaflara hitap ederek, şehrin gelişimi ve esnafların desteklenmesi konularında konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Evren'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Yavaş, emekliye destek olunduğunu belirterek, hükümetin zam yapmadığını ve yerel seçimlerin bu duruma ikaz dönemi olduğunu söyledi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm rakiplerini proje lansman toplantısına davet etti. Lansmana katılması beklenen isimler arasında CHP'nin adayı Mansur Yavaş da bulunuyor. Sadece DEM Parti'nin adaylarına davet gönderilmedi.
Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için Ağrı başta olmak üzere bölgedeki seçim çalışmalarını zorlu kış şartlarına rağmen aralıksız sürdürüyor. Sayan, en ücra köylere giderek hane sahipleri ile görüşmeler gerçekleştiriyor ve seçimlerin doğuda zorlu olduğunu belirtiyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin teşrifleriyle şehrin iş insanlarıyla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, ticarette, tarım ve hayvancılıkta, turizmde, eğitimde, sağlıkta, gastronomide, Kayseri'yi daha iyi noktalara taşımak için gayret ettiklerini söyledi.
Karşıyaka Belediyesi, iklim değişikliği ve gıda krizine karşı kent içi tarımı yaygınlaştırmak amacıyla Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yeni bir kent bostanı oluşturdu. Bostanda çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilerek, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı anaokullarında kullanılmak üzere gönderiliyor. Ayrıca, Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde bulunan bostan alanında da bitkisel üretim yapılıyor.
Aydın'ın Karacasu İlçe Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Karacasu'nun Karabağlar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Gündoğdu, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Çin'in Nanjing kentinde bir gökdelende çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
YSK'nin belirlediği seçim takvimine göre, geçici olarak ilan edilen aday listelerine yapılan itirazlar için süre bugün sona eriyor. İtirazlar ilçe seçim kurulları ve il seçim kurullarına yapılacak.
Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP'nin mevcut ilçe yönetimi ve meclis üyelerinin desteğiyle seçim çalışmalarına devam ediyor. Sengel, cadde cadde, sokak sokak gezerek halkın desteğini kazanmaya çalışıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?