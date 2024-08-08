Emekliler Yapılan Zamdan Memnun Değil - Son Dakika
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Yerel

Emekliler Yapılan Zamdan Memnun Değil

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Artvin Hopa ve Arhavi'de emekli maaşlarına yapılan 2 bin 500 liralık zam emeklilerin tepkisine neden oldu. Emekliler, zamın yetersiz olduğunu belirterek yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

08.08.2024 13:31
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin Hopa ve Arhavi'de vatandaşlar, emekli maaşlarına yapılan 2 bin 500 liralık zamma tepki gösterdi. Emekliler, "Memnun değiliz yüzde 25 zamla ne yapabiliriz? Marketlere gidiyoruz bir şey alamıyoruz, kiradayız ve hiç memnun değiliz. Bu gidişle düzelme olmaz, emekli öldü" diye dert yandı.

Emekliler, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından zam farklarını dün aldı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Hopa ve Arhavi'deki emekliler,  yapılan zammın yetersiz olduğunu belirttiler.

"Emekli öldü"

Cemil Eremci "Şavşat doğumluyum ama Hopa'da oturuyorum. Ne diyeyim memnun değiliz yüzde 25 zamla ne yapabiliriz? Marketlere gidiyoruz bir şey alamıyoruz, kiradayız ve hiç memnun değiliz. Bu gidişle düzelme olmaz, altında dolarda fırladı ve kemer sıkma politikasına devam ediyoruz, emekli öldü" dedi.

Sayım Bülent Özbaş "Biz emekliyiz ama emekli parasıyla geçinemiyoruz ve 2 bin 500 lira neyi kurtarır ve zamlar olmazsa piyasa yerinde dursa o 2 bin 500 lira fevkalade kurtarır ama Allah'ın her saatinde zam oluyor" diye konuştu.

"Can boğazdan çıkana kadar böyle yaşayacağız"

Memur emeklisi ile SSK ve BAĞKUR emeklisi ayrımına tepki gösteren emekli imam Adem Aydın şunları söyledi:

"Otuz beş sene memurluk yaptım bana verdiği para 14 bin 700 lira. Şimdi temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR ayırıyor ama bize vermiyor, yani memur emeklisine vermiyor. Türkiye'de bu ayrımcılık neden var? Ben din görevlisi emeklisiyim bu Allah'a reva değil kardeşim. Benimde torunum çocuğum var benden para istiyorlar ama veremiyorum. Bu ayrım neden? Bir türlü anlamıyorum verilen zamlarla insanları kandırıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum bu ayrım nedir? Dinde ayrım var mı? Ne olacak can boğazdan çıkana kadar böyle yaşayacağız."

"İnsanlar aldıkları maaşlarla yetinemiyorlar"

Hopalı vatandaş, "Zam yapıyorlar diğer taraftan zam yapıyorlar ben yine bakkala gidemeyeceğim. Tamam, bana zam verdi 12 bin lira ama geçmişte çarşıya giderdim alışverişe cebimde de para kalırdı. Şimdi ise durumlar çok kötü ve günah bu durumumuz. İnsanların ne suçu var? Çalışıyorlar koşuşturuyorlar ama aldıkları maaşlarla yetinemiyorlar."

Mustafa Karabacak ise "Emekliye veriyor iki lira memura veriyor kırk beş lira daha ne diyelim" dedi.

Emekliler Yapılan Zamdan Memnun Değil
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Emekliler Yapılan Zamdan Memnun Değil - Son Dakika

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