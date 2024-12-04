Emeklilere Ücretsiz Tatil Projesi

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Haber: FATİH ÖZKILINÇ Kamera: KERİM UĞUR

(AYDIN)- Aydın Kuşadası'nda iş insanı Halil İbrahim Çevik, son yıllarda ekonomik sıkıntılarla boğuşan emeklilere beş yıldızlı otelinin kapılarını açtı. İşletmesinde yıl boyunca 500 emeklinin bir hafta boyunca ücretsiz tatil yapacağını belirten Çevik, başlattığı sosyal sorumluluk projesinin diğer işletmelere de örnek olarak büyümesini istiyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde turizm işletmeciliği yapan iş insanı Halil İbrahim Çevik, başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında ekonomik sıkıntılar çeken emeklilerin beş yıldızlı otelinde tatil yapmasını sağlıyor. Yıl boyunca 500 emeklinin bir hafta boyunca ücretsiz olarak tatil yapacağını açıklayan iş insanı Çevik, projeyi kendi memleketi olan Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşayan emeklileri misafir ederek başlattı.

Emeklilere yönelik başlattığı ücretsiz tatil uygulamasını ANKA Haber Ajansı'na anlatan Çevik, "Günlerdir kamuoyunda emekli zamlarının tartışıldığını duyuyoruz. Bizim emeklilerimizin de tatil yapma şansları olmadığını biliyoruz. Ama bu işletmeye yabancı emekliler çok sık gelmekteler, onlar tatil yapıyor. Onlar bu imkanlardan istifade ediyor. Bizim emeklilerimizin de bu imkanlardan istifade etmesi gerektiğini düşündük. Biz onlara emekli değil de 'emektarımız' diyoruz. Bu ülkeye hizmet etmiş insanların bu güzel imkanlardan istifade etmesi gerektiğini düşündük. Personel ve ailemizle bu işi tartıştık. Belli bir noktaya getirdik. Bunun otelimize de büyük yük getirmeyeceğini düşündük. Projeyi Kuşadası Kaymakamlığı ile de paylaştık. Onların da organizasyona desteklerini istedik. Seve seve destek olacaklarını öğrendikten sonra projeye start verdik. İlk misafir olarak da kendi memleketim olan Pınarbaşı'ndan emeklileri davet ettik, onlar geldiler. Onlarla beraber projeye start verdik ama kendi memleketimden gelen emekliler 500 kişinin haricinde olduğunu açıklamak isterim" dedi.

"Emekliler otelimizdeki müşterilerin aldığı hizmetlerin hepsinden alacaklar"

Bir hafta ücretsiz tatil yapmak isteyen emekliler için başvuru koşullarını ilişkin ise Çevik, "Kaymakamlıkla önümüzdeki günlerde bir program yapacağız. Başvuruların nasıl yapılacağını yayınlayacağız, ama şu anda düşüncemiz sosyal yardım alan emeklilerden başlayacağız. Sahile, denize kıyısı olmayan il ve ilçelerden başlayacağız. Emekliler bir hafta misafir olacaklar, bir kuruş ceplerinden para harcamayacaklar. Emekliler otelimizdeki müşterilerin aldığı hizmetlerin hepsinden alacaklar. Planımız bu şekilde umarım istediğimiz gibi olur" diye konuştu.

"Diğer işletmelerimiz de sahip çıkarsa bu çığ gibi büyür"

Uygulamanın diğer turizm işletmelerine de örnek olmasını isteyen Çevik, "Umarım bu proje diğer işletmelere de örnek olur. Diğer işletmelerimiz de sahip çıkarsa bu çığ gibi büyür, tatil yapmayan emekli kalmaz. İnanıyorum duyarlı işletmeler de bu projeye iştirak edecekler. Güzel bir ülkede, imkanları olan bir ülkede yaşıyoruz. O kadar tesisler yapılmış 50 milyon turistin ziyaret ettiği bir ülkedeyiz. 15 milyon emeklimiz olduğunu varsayıyorum bunların da büyük kısmının tatil imkanın olmadığını düşünüyorum. Onlara bu imkanı verebilirsek çok mutlu olacağım. Kendim ve ailem adına bu imkanı vermek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Emeklilerin perişan yılı"

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinden gelerek ücretsiz tatil imkanından yararlanan emekliler ise duydukları memnuniyeti dile getirdi. Alaattin Erdoğan, "Bizim böyle ahım şahım bir hayatımız yok. 28 sene çalıştım. Karayolları'ndan emekliyim. Pek iyi değiliz, memnun değiliz. 13-14 bin lira ile evimiz var, ufak çevrede yaşıyoruz. Büyük yerlerde yaşayan insanları düşünüyoruz. Biz yine muhannete muhtaç değiliz ama kapımızdan sıyrılıp çıkamıyoruz. Mesela kendi ilimize gidip bir gezip, yiyip içemiyoruz. Ben Pınarbaşı'nda oturuyorum. 100 kilometre Kayseri Pınarbaşı'ndan. Biz oraya gidemiyoruz. Kardeşlerim, yeğenlerim var. Gidelim de bunları bir ziyaret edelim diye bir şeyimiz yok bizim. Durum iyi olanlar geliyorlar oturuyoruz. Evimizde iyi kötü ölmeyecek kadar yaşıyoruz. Emekliler yılı dedi miydi ne bileyim muhannete muhtaç olmaz. Torunu okuyorsa aydan aya hiç olmazsa bin lira iki bin lira torunuma göndereyim. Üniversite okuyor, ihtiyacı olur diye bir şey bizde bırakmadılar. Kendi kendimize ancak yetiyoruz. Bir hanım, bir ben, başka kimse yok. Kendi kendimize anca yetiyoruz. Oğlumuza, kızımızdan bir şey gelmemiş olsa temelli ortadayız" dedi.

"Beş yıldızlı bir otele gelip tatil yapmak benim bir yıllık maaşıma tekabül eder"

2024 yılının sözde emekliler yılı olduğunu dile getiren Mehmet Gönen ise "Emekliler olarak yoklukları yaşıyoruz. Varlık olması gerekirken yoklukları. Geriye gidiyoruz pek fazla da bir beklentimiz de yok. Eldeki mevcutu koruyabilirsek ne mutlu. 45 sene hizmete karşılık aldığımız 18 bin lira, gerisini siz hesap edin. Beş yıldızlı bir otele gelip tatil yapmak benim bir yıllık maaşıma tekabül eder. Olanak olarak imkansız gibi bir şey. Devlet bu imkanları sağlamıyor. Bir iş insanın yaptığını bugün devlet hayli hayli yapar. Devlet demek baba demek, bizse bir evladız. O baba ki vermediği gibi elindekileri almaya çalışıyor. Terazi tek taraflı çalışıyor. Battıkça bat, çıktıkça çık. Terazi düz tartar. Yaşam aynı kalite olmalı. Buna biraz fazla ona düşük olmaması lazım. Her şeyiyle eşit olmalı. Ben çalışmışım, yılımı vermişim ama bir emekli olarak geriye dönük olarak baktığım zaman da ben bu kadar neden bu devlete çalışmışım? Karşılığını alamıyorum. Çalışmadan zirvelere tırmanlar çok azıcık da zirveden aşağı düşsünler. Alttakiler biraz yukarı seviyeye çıksın. Belki ortak noktada buluşuruz" diye konuştu.

"Emekliler sürünüyor"

Yurdagül Gönen ise bir emekli olarak kendi imkanlarıyla tatil yapmasının mümkün olmadığını belirterek "Emekli olarak gezmek, her istediğini almak, istediğin gibi yaşamak mümkün değil. Emeklilerin aldığı maaşı içinde bulunduğu durumu biliyorsunuz. Emekli demek bitik demek. Aldığımız maaş hiç birşeye yetmiyor. İnsan gibi yaşamak istiyoruz ama aldığımız parayla evden dışarı başımızı çıkarttırmıyoruz. Karnımızı doyurabilirsek ne mutlu bize diyoruz. Şimdiye kadar çalıştık çabaladık, vergi verdik, emekli olduk şimdi de insan gibi yaşamak istiyoruz ama aldığımız para ortada. Para olmayınca da hiçbir şey olmuyor. Emekliler yılı ilan ettiler ama bu seneki kadar kötü bir emeklilik senesi geçirmedik. En kötü senemizi yaşıyoruz. İlk emekli olduğumda 450 gibi bir maaşla emekli olmuştum ama şimdi 14 bin lira alıyorum o zamanki parayla daha iyi geçinebiliyordum. 50-100 mark kenara alıp koyabiliyordum şimdi mümkün değil. Karnımızı doyuramıyoruz ki birikim yapabilelim. Mümkünatı yok, paranın değeri yok. Devlet en azından emekliler senesi derken biraz düşünmesi lazım. Emekliler sürünüyor. Aldığımız maaş yetersiz" ifadelerini kullandı.