Emel Pekşen, Nevşehir'de eşiyle 6 yıldır evinin altındaki atölyede mobilya üretiyor - Son Dakika
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Emel Pekşen, Nevşehir'de eşiyle 6 yıldır evinin altındaki atölyede mobilya üretiyor

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Emel Pekşen, Nevşehir\'de eşiyle 6 yıldır evinin altındaki atölyede mobilya üretiyor
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Nevşehir'in Sulusaray beldesinde Emel Pekşen, eşi Fatih Pekşen'in yanında çıraklık yaparak mobilyacılıkta ustalaştı. Sanayi sitesindeki yüksek kiralar nedeniyle evlerinin altındaki atölyede 6 yıldır üretim yapan çift, mutfak tasarımlarına kadın bakış açısıyla katkı sunuyor.

Nevşehir'de yaşayan Emel Pekşen, 10 yıldır mobilya sektöründe çalışan eşi Fatih Pekşen'e destek olmak amacıyla başladığı meslekte ustalaştı. Eşinin yanında çıraklık yaparak mobilya üretiminin inceliklerini öğrenen Pekşen, bugün kesimden montaja kadar birçok aşamada görev alıyor. Kadın bakış açısıyla özellikle mutfak tasarımlarına katkı sunan Pekşen, eşiyle birlikte evlerinin altındaki atölyede üretim yapıyor.

Nevşehir'in Sulusaray beldesinde yaşayan Emel ve Fatih Pekşen çifti, evlerinin altında kurdukları küçük atölyede mobilya üretimi yapıyor. Yaklaşık 10 yıldır mobilyacılık yapan Fatih Pekşen ile birlikte kendi işlerini kurmaya karar veren çift, sanayi sitesindeki yüksek kiralar nedeniyle evlerinin altını atölyeye dönüştürdü. Yaklaşık 6 yıldır burada üretim yapan çift, el ele vererek işlerini sürdürürken Emel Pekşen de eşinin en büyük destekçisi oldu.

Eşinin yanında çıraklıktan ustalığa

Eşiyle birlikte çalışmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını anlatan Emel Pekşen; Fatih Pekşen'in iş yeri açma konusunda başlangıçta bazı endişeler yaşadığını söyledi. Eşine her şartta destek olacağını belirttiğini ifade eden Pekşen, birlikte çıktıkları yolda birçok zorluğun üstesinden geldiklerini dile getirdi. İlk başlarda eşinin yanında çıraklık yaptığını anlatan Pekşen, zamanla mobilya üretiminin birçok aşamasını öğrendiğini belirtti. Kesim, bantlama, menteşe işlemleri ve montaj gibi işlerde kendisini geliştiren Pekşen, gerektiğinde makine kullanarak üretimin farklı aşamalarında görev alıyor. Yapamayacağını düşündüğü işleri zamanla öğrendiğini ifade eden Emel Pekşen; "Eşim bana işi öğretiyor. Ben de onun yanında çıraklığını yapıyorum. Kesimden bantlamaya, menteşe işlemlerinden montaja kadar elimden gelen her işi yapıyorum. Makine de kullanıyorum. 5-6 yıldır yapamadığım birçok şeyi öğrendim. Yapamam sandığım işleri bile yapabiliyorum. İnsan isteyince her şeyi başarabiliyormuş" dedi.

Mobilyaya kadın gözüyle dokunuş

Üretimin yanı sıra montaj çalışmalarına da katılan Emel Pekşen, işlerinde temiz ve titiz çalışmaya önem verdiğini söyledi. Özellikle mutfak projelerinde kadın bakış açısının önemli olduğunu belirten Pekşen, müşterilerine kullanım kolaylığı sağlayacak öneriler sunduğunu dile getirdi. Montaj sırasında ayrıntılara dikkat ettiğini ifade eden Pekşen; "Bir kadın gözüyle bakıyorum. İşimizi temiz ve düzgün bırakmak için çabalıyorum. Müşterilerimiz beni görünce mutlu oluyor. Özellikle mutfaklarda nerede neyin daha kullanışlı olabileceği konusunda fikir verebiliyorum. Kadın olarak mutfağın kullanımını düşünerek önerilerde bulunuyorum. Bunun müşterilerimize de faydası oluyor" diye konuştu.

"Eşimin hem hayat hem iş arkadaşıyım"

Mesleğin zor ve yorucu olmasına rağmen severek çalıştığını belirten Emel Pekşen, eşiyle aynı işi yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Eşinin de kendisine destek olduğunu ifade eden Pekşen, birlikte çalışarak işlerini sürdürdüklerini kaydetti. Eşine destek olmak amacıyla başladığı meslekte kendisini geliştirdiğini anlatan Pekşen; "Meslek biraz zor ve yorucu ama çok güzel. Eşime destek olduğum için benim açımdan daha da anlamlı. Birlikte çalışıyoruz, o bana öğretiyor, ben de öğrendiklerimi uyguluyorum. Altı yıldır el ele vererek işimizi sürdürüyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. İnsanın inanıp emek vermesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

Nevşehir'in Sulusaray beldesindeki küçük atölyelerinde birlikte üretim yapan Emel ve Fatih Pekşen çifti, hayat arkadaşlıklarını iş ortaklığıyla da güçlendirerek mobilya sektöründe hizmet vermeye devam ediyor. Mobilya ustası Fatih Pekşen'de "Daha önce yaklaşık 10 yıl mobilya işinde çalıştım. Daha sonra kendi dükkanımızı açma fikri oluştu. Eşim ile birlikte karar verdik. Önce sanayi sitesine açmayı düşündük fakat kiralar yüksek olduğu için evimizin altında küçük bir atölye kurduk. Eşimle birlikte 6 yıldır burada çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
SulusarayNevşehirKadınYaşamYerelSon Dakika

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